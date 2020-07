"Uomini e Donne" da settembre in prima serata, Valeria Marini alla conduzione

“Uomini e Donne” da più di 20 anni a questa parte, rappresenta il fiore all’occhiello in casa Mediaset. Uno di quei programmi televisivi che non delude mai e la sua longevità lo testimonia, ma senza dubbio il merito va alla sua “mamma” Maria De Filippi, la quale è sempre stata in grado di modellare e plasmare la sua creatura a seconda degli eventi e dei momenti storici, dandole un’aurea di dinamicità.

Difatti la trasmissione, così come la conosciamo oggi, con il meccanismo dei troni e la ricerca dell’amore in TV è avvenuto solo in un secondo momento, così come la nascita e la crescita del trono over. Difatti inizialmente il trono non aveva un limite di tempo per la scelta, solo successivamente è stata aggiunta tale caratteristica e pian piano si è giunti alla situazione che conosciamo oggi.

I telespettatori hanno sognato con le grandi storie d’amore formatesi nello studio di “Uomini e Donne”, da Costantino e Alessandra (con il fenomeno Vitagliano che è stato protagonista di un exploit oggi ampiamente superato) a Salvatore e Paola, da Serena Enardu e Giovanni Conversano e così via. Attualmente invece a tenere banco sono le vicende amorose di Gemma Galgani e le sue liti trash con Tina Cipollari.

Un nuovo cambiamento sembra però attendere “Uomini e Donne”, difatti a partire dal prossimo settembre sembrerebbe che il talk show sia pronto per approdare in prima serata. L’esperimento è già stato realizzato in passato, con Gemma che lesse la famosa lettera a Giorgio, Teresa Langella che scelse Andrea Dal Corso dal quale ricevette un sontuoso no, salvo poi fare marcia indietro.

A dare l’anticipazione del fatto che qualcosa stesse bollendo in pentola, ci ha pensato il settimanale “Chi” e adesso il portale di Davide Maggio ha aggiunto qualche particolare in più. Dovrebbero essere organizzate puntate nelle quali andranno in onda le esterne dei protagonisti e infine le scelte dei tronisti, con Valeria Marini alla conduzione.

In aggiunta dovrebbe esserci anche “Uomini e Donne e poi…“, dove si analizza insieme ai protagonisti la piega che ha preso la loro storia d’amore dopo la scelta. Il progetto era già stato pensato per la scorsa stagione, ma a causa del Coronavirus si è stati costretti a slittare. Le puntate in tutto dovrebbero essere sei all’incirca.