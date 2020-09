Uomini e Donne, continua lo scontro tra Enzo e Pamela: la segnalazione della Barretta alla redazione

A “Uomini e Donne” continua lo scontro tra Pamela Barretta e Enzo Capo. I due ormai sono ai ferri corti e, non solo non c’è alcuna possibilità di un eventuale chiarimento, ma addirittura si aggiungono nuove accuse che vanno a peggiorare la posizione del cavaliere. Infatti, nella puntata andata in onda venerdì 11 settembre, è spuntato anche il nome di Valentina Autiero.

Nei giorni scorsi, Enzo e Pamela hanno pubblicato nei rispettivi profili Instagram svariate storie in cui sono volate accuse e parole pesanti, arrivando addirittura a minacciare querele e azioni legali. Ora la Barretta ha svelato un particolare che, se fosse in qualche modo confermato, andrebbe a gettare ombre su Capo.

Uomini e Donne, la segnalazione di Pamela su Capo e la Autiero

La dama, come fa sapere Maria De Filippi, prima di lasciare la trasmissione ha voluto anticipare alla redazione ciò che sarebbe avvenuto prossimamente: secondo le parole di Pamela, Enzo avrebbe chiesto il numero di Valentina Autiero. Ed è proprio quello che è successo, quindi in molti hanno iniziato a domandarsi come poteva la Barretta essere a conoscenza della mossa che Capo avrebbe fatto.

A rispondere a questi interrogativi e a cercare di fare chiarezza sulle sue profetiche anticipazioni, è proprio Pamela che decide di vuotare il sacco: “La risposta è semplice: conoscevo i suoi piani e nei suoi piani c’è Valentina”, continuando a ribadire che secondo lei Capo è in trasmissione solo per ottenere visibilità e allungare il più possibile la sua presenza nel programma.

Per fare questo, ha chiesto il numero a Valentina che già nella scorsa edizione non aveva nascosto il suo interesse per il cavaliere. La Autiero, infatti aveva lasciato per ben due volte il numero a Enzo che, non interessato alla dama, lo aveva rifiutato. Pamela poi continua a raccontare che l’uomo non era minimamente attratto da Valentina: “E qui mi fermo, ma per Valentina non per lui. Non vi dico tutto quello che disse su Valentina”.

A questo punto, Enzo corre ai ripari, precisando che il numero era stato rifiutato solo perché voleva dare l’esclusiva a Pamela, ma anche questa tesi è subito smontata dalla Barretta: la giustificazione di Capo non regge in quanto Valentina gli lasciò il suo numero appena arrivato in trasmissione, quando ancora non aveva intrapreso nessun percorso con lei.