Uomini e Donne, confronto di fuoco tra Sammy e Giovanna: la decisione di Maria De Filippi

A “Uomini e Donne” è arrivato il momento tanto atteso dai fan del trono classico: il confronto tra Giovanna e Hassan. I due erano usciti insieme sul finire della scorsa edizione, ma già all’epoca si intravedevano nubi all’orizzonte e infatti la loro relazione non è riuscita a superare le tante incomprensioni che già c’erano.

Entra Giovanna, e dopo aver fatto i complimenti per come è stato allestito lo studio per l’emergenza Coronavirus, inizia subito con parole molto dure nei confronti di Sammy, definendo “una pagliacciata” ciò che è accaduto tra loro una volta lontani dalle telecamere. In pratica,le cose tra loro sono precipitate immediatamente e la loro storia non è nemmeno iniziata.

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy si confrontano

Maria De Filippi fa entrare anche Sammy e il ragazzo conferma che la decisione di troncare è stata sua, in quanto al suo fianco vuole una persona che sappia convivere con il suo ruolo di padre e che non crei continue discussioni che andrebbero a ripercuotersi sulla sua serenità anche nel rapporto con il figlio.

Giovanna lo accusa di usare questo aspetto della sua vita come scudo per nascondersi dalla reale motivazione che l’ha spinto a troncare con lei e cioè che non è mai stato attratto e interessato a portare avanti la loro storia. Sammy allora rivela di aver invitato a casa sua Giovanna e, una volta lì, lei ha iniziato a criticare il fatto che ci fossero foto del bimbo insieme alla ex moglie, come quella del battesimo.

La Abate a questo punto non riesce a trattenere la rabbia e sbotta minacciando di rivelare cosa fosse accaduto i giorni prima tra loro, ma alla fine non emerge nessun particolare rilevante, se non la loro infinita incompatibilità caratteriale. A questo punto Maria De Filippi prende una decisione che è stata molto apprezzata dal web e sai telespettatori: decide di interrompere il confronto, reputanto che la situazione non potesse migliorare o essere risolta in qualche maniera. I ragazzi quindi lasciano lo studio separati, con Giovanna visibilmente emozionata.