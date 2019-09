Uomini e Donne classico, anticipazioni registrazione 6 settembre: Giulia smaschera Francesco, Tina difende Javier

In attesa della messa in onda della prima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, si registrano le prime puntate del Trono Over e del Trono Classico, dove non sono mancati i colpi di scena, così come i momenti di tensione che hanno visto l’intervento della conduttrice.

Venerdì 06 settembre è stata registrata la seconda puntata del Trono Classico, durante la quale – stando a quanto riportato dal sito “Ilvicolodellenews.it” – mentre Javier Martinez crea non poche “difficoltà” a Sara Tozzi, Giulio Raselli vivrà dei momenti di forte imbarazzo durante un’esterna, quindi Alessandro Zarino già mostra alcuni lati del suo carattere, tra cui la permalosità.

Giulia smaschera Franceso

La puntata registrata il 6 settembre del Trono Classico inizia con Giulia che fa la conoscenza di cinque corteggiatori per decidere chi portare in esterna. Per conoscerli meglio, la tronista fa delle domande particolari, quasi a voler provocare, quindi va via, chiedendo però alla produzione di lasciare le telecamere accese, così da poter sentire i commenti dei corteggiatori.

Solo due corteggiatori, Francesco e Luca, sospettano di essere ascoltati, poi si lasciano andare e Francesco svela che non nutre interesse in Giulia. Il corteggiatore spera di poter incontrare presto l’altra tronista. Conclusa l’esterna e rientrati in studio, Giulia e Maria chiedono un chiarimento a Francesco circa il senso delle sue parole; il ragazzo appronterà una spiegazione strampalata.

Le parole di Francesco, ovviamente, non convincono Giulia che decide di eliminarlo, mentre Sara ammette di volerci pensare ancora su. Maria non capisce per quale motivo Sara lo tiene lì nonostante il fatto che Francesco abbia svelato chiaramente le sue intenzioni. La scelta di Giulia invece ricade su Luca e Daniele, portandoli in esterna.

Alessandro e Giulio in concorrenza

Successivamente si passa a Sara e Javier; i due si conoscono meglio durante un’esterna, anche se la cosa non convince alcuni corteggiatori. Francesco, infatti, attacca Javier, accusandolo di falsità. A questo punto la Cipollari interviene in favore di Javier, dicendo che gli altri sparlano solo perchè gelosi.

Sarà quindi la volta di Alessandro e Sara, i due di vedono in esterna, dove la ragazza sembra essere troppo espansiva e fisica, ma il fatto che fuma e bene delude Alessandro. Il carattere troppo forte e alcune affermazioni di Sara non piacciono al giovane, che quindi la esclude. L’incontro con Giulio sembra invece essere andato molto bene.

Giulio incontra anche Veronica, un’altra corteggiatrice, con cui alla fine si scambia degli abbracci. In studio Alessandro dichiara di voler conoscere la ragazza, ma Giulio s’inquieta, soprattutto dopo che la corteggiatrice ammette di voler conoscere entrambi. Ospiti della puntata anche Nunzia e Arcangelo di Temptation Island insieme al conduttore Filippo Bisciglia. I due non si sono più visti dall’ultimo alò, quindi non hanno avuto modo di confrontarsi e chiarirsi. Nunzia ammette di essere stata molto male a causa delle critiche ricevute, quindi dichiara di aver sbagliato con Arcangelo in svariate occasione. Nel fuori onda a fine puntata i due si scambiano un caldo abbraccio.