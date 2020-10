Uomini e Donne, Carlotta Savorelli vince la sfilata e parla di body shaming: "La parte di me che prima nascondevo"

Il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” nella puntata di ieri martedì 6 ottobre, ha affrontato un tema molto attuale in questo ultimo periodo, il body shaming ossia l’abitudine, ormai tristemente nota soprattutto sui social, di deridere il malcapitato di turno mettendo in risalto i suoi difetti fisici.

Carlotta Vivarelli, la vocalist che dalla scorsa stagione è seduta nel parterre femminile del programma, ha sollevato l’argomento dopo aver vinto la sfilata a tema “Sono una donna, non sono una santa“. La ragazza ha sfilato con un abitino nero e corto, conquistando non solo il parterre maschile che l’ha premiata con voti molto alti, ma anche il pubblico sia a casa che in studio.

Uomini e Donne over, Carlotta vince la sfilata e racconta dell’esperienza con il body shaming

Durante la sua sfilata, complice l’abitino corto e sbracciato, si sono notati i segni della vitiligine sia sulle braccia che sulle gambe. Tempo indietro lei stessa aveva parlato di questa sua patologia sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine“, raccontando anche fatti dolorosi del suo passato: “Quando mi è venuta questa patologia avevo dodici anni, ero una ragazzina, e sono stata vittima di bullismo, di quello che viene chiamato body shaming”.

Ora questa sua vittoria le dà un assist perfetto per riprendere il discorso: “Volevo ringraziare tutti per questo trionfo perché è la prima vittoria e ho messo in gioco una parte di me che prima tendevo a nascondere” ha dichiarato commossa la vocalist.

La Vivarelli si sta vedendo con un nuovo cavaliere, Michele, ma dalle anticipazioni delle nuove registrazioni pare che la loro conoscenza non sia destinata a continuare, infatti l’uomo dichiarerà di essere interessato a Roberta Di Padua e di voler continuare ad uscire solo con lei. Sembra anche che i due si siano scambiati un bacio.