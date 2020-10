Uomini e Donne, Carlotta Savorelli in lacrime per Michele: "Ho sbagliato io"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi giovedì 15 ottobre, abbiamo assistito ad uno sfogo molto forte di Carlotta Savorelli nei confronti di Michele. La bella vocalist non è riuscita a trattenere lo sconforto per la decisione del cavaliere di continuare la conoscenza anche con Roberta Di Padua.

Ricordiamo che tra Carlotta e Michele c’è stato anche un bacio, dopo una serata passata insieme e vissuta dai due in maniera diversa. Se per la Savorelli il tempo passato con Michele ha rappresentato un momento molto importante e profondo, per lui invece è stata “solo” una piacevole serata.

Uomini e Donne, lo sconforto di Carlotta

Carlotta non ha trattenuto le lacrime e ha spiegato che dopo la cena e la serata passata insieme, Michele le ha inviato molti messaggi che le hanno fatto pensare ad un coinvolgimento importante, ma non incolpa il cavaliere ribadendo più volte che lo sbaglio è stato il suo. La vocalist si è lasciata andare troppo alle emozioni e per questo ha commesso l’errore di pensare che anche per Michele valesse la stessa cosa.

Il cavaliere si è dimostrato molto sorpreso della reazione di Carlotta, reputandola esagerata e precisando di non aver capito il motivo per cui la ragazza abbia deciso di troncare con lui. Lei spiega che non vede nessun motivo per andare avanti e se davvero ce ne fossero, prega Michele di farle capire che tiene a lei, anche con gesti concreti così come ha fatto con Roberta facendole recapitare la colazione in albergo.

Il tutto finisce con Carlotta che si convince a continuare la conoscenza con Michele, ma non sembra ritrovare l’entusiasmo iniziale. L’opinionista Gianni Sperti interviene precisando che lo sconforto di Carlotta è iniziato quando Michele, dovendo fare una scelta su quale dama avrebbe voluto vedere la sera della scorsa puntata, ha fatto il nome di Roberta. Carlotta, comunque, ha deciso di rimettersi in gioco, ma senza grandi aspettative. Vedremo come procederà la loro conoscenza nelle prossime registrazioni.