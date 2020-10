Uomini e Donne, Camilla torna per Gianluca e Maria De Filippi: "Ti voglio chiedere scusa"

Nelle scorse puntate di “Uomini e Donne” la corteggiatrice Camilla aveva deciso di non tornare più nel programma perché rimasta delusa dalla scelta del tronista Gianluca De Matteis di non portarla in esterna. La ragazza aveva mandato un messaggio per far annunciare questa sua decisione, Maria De Filippi aveva commentato questo comportamento dicendo che le sembrava il solito teatrino per farsi andare a prendere in un’esterna e questa cosa l’aveva molto infastidita.

Oggi, mercoledì 28 ottobre, fa il suo ingresso in studio proprio Camilla e si siede in centro studio davanti al tronista. La De Filippi si rivolge alla ragazza chiedendole scusa per le sue parole che non volevano essere un attacco personale verso di lei. Ciò che voleva intendere era il fatto che negli anni aveva visto molte corteggiatrici comportarsi così per avere visibilità e ha accostato i comportamenti pregressi a quello di Camilla.

Queen Mary poi racconta che il giorno precedente una sua collaboratrice si è trovata per caso nel negozio di parrucchieri di Camilla e ha avuto la possibilità di parlare con lei. Camilla le è sembrata una persona sincera, come sincero – per come si è comportata e per quello che le ha confidato – le è sembrato l’interesse per Gianluca.

Uomini e Donne, Gianluca elimina Camilla

Quanto accaduto è stato riportato alla De Filippi che ha deciso di far tornare la ragazza in studio in modo che potesse chiarire la sua posizione sia nei confronti del tronista e poter spiegare i reali motivi del suo comportamento. Camilla racconta di avere una vita particolarmente complicata, orfana di entrambi i genitori, si mantiene ed è abituata a cavarsela sempre da sola. Per questo motivo la decisione di non tornare è scaturita perché sentiva di non interessare abbastanza a Gianluca e infatti ora chiede al ragazzo di essere sincero con lei.

Gianluca tentenna un pochino e cerca di capire se davvero Camilla sta dicendo la verità. Alla fine Maria De Filippi prende in mano la situazione e consiglia al tronista di non tergiversare anche per rispetto di quello che aveva raccontato poco prima la corteggiatrice. Gianluca non se lo fa ripetere due volte e decide di eliminare Camilla perché non riescce più a vederla con gli stessi occhi. Lei si alza, ringrazia per la possibilità ed esce dallo studio.