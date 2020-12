"Uomini e donne", cambio di programmazione in arrivo: tutte le novità

“Uomini e Donne” è il talk show dedicato ai sentimenti, che ogni pomeriggio tiene compagnia a milioni e milioni di telespettatori. La creatura ideata e condotta da Maria De Filippi, va in onda da quasi 30 anni e a suon di share è sempre riuscita a sbaragliare la concorrenza. Nel tempo ha spesso cambiato formula, ma mai la sua essenza: l’amore al centro di tutto.

Sicuramente negli ultimi anni, le liti e le discussioni tra i protagonisti hanno preso il sopravvento, con la grandissima intuizione di Queen Mary di dedicare uno spazio alla terza età. Sicuramente questa età col tempo si è un po’ assottigliata e oggi, i partecipanti del famosissimo trono over sono per lo più under 60. Proprio loro sono riusciti a creare meccanismi e dinamiche pazzesche, che probabilmente nessuno si aspettava. Forse la più anziana tra i parterre è proprio la dama Gemma Galgani.

E così proprio Gemma, la sua nemica Tina e tutti i protagonisti ogni pomeriggio alle 14:45, dal lunedì al venerdì su Canale 5, entrano nelle case degli italiani. Un cambiamento però è in arrivo e la programmazione del famoso dating show sembra essere mutata. Niente paura però, la modifica sarà apportata solo per il periodo natalizio ormai alle porte. D’altronde ogni anno “Uomini e Donne” non va in onda.

Anche quest’anno il talk show subirà uno stop. A svelare il tutto è stata la guida ufficiale di Mediaset, dove si apprende che l’ultima puntata di “Uomini e Donne” andrà in onda martedì 22 dicembre. Per rivedere i propri beniamini di nuovo in video bisognerà però attendere un po’, difatti il ritorno sul piccolo schermo di “Uomini e Donne” è previsto per lunedì 11 gennaio 2021.

Queste sono le notizie ufficiali. Nulla vieta però che le cose possano cambiare e come accaduto per la ripresa dopo la pausa estiva, i vertici Mediaset potrebbero decidere di anticipare la messa in onda del talk show, dopo la lunga pausa natalizia. Al posto di “Uomini e Donne” vedremo tutta una serie di film dedicati per lo più al Natale.