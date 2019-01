Uomini e Donne, cambiamenti fisici per gli opinionisti Tina e Gianni. Il pubblico si scatena sul web

Oggi 7 gennaio 2019, dopo la pausa per le festività natalizie, è andata in onda una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne ma i telespettatori affezionati al programma non hanno potuto fare a meno di notare alcune stranezze soprattutto negli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due infatti si sono presentati nel parterre completamente diversi da come li avevamo lasciati a metà dicembre quasi come se, avessero ricevuto in dono da Babbo Natale qualche ritocchino estetico.

Questa puntata però è stata registrata lo scorso 15 dicembre 2018 ma di certo si sa solamente che Gianni Sperti ha deciso di togliersi completamente la barba. Anche la stessa Maria De Filippi, ad inizio puntata, ha voluto fargli i complimenti notando altresì che il ballerino aveva anche cambiato pettinatura.

Tina Cipollari, spiritosa come sempre, ha voluto prendere la palla al balzo per prenderlo in giro e paragonandolo a Ilary Blasi che durante la conduzione del Grande Fratello Vip 3 ha deliziato i tantissimi telespettatori ogni volta con una parrucca diversa. Ovviamente Gianni ha immediatamente smentito tale affermazione da parte della Vamp del programma sottolienando apertamente come i capelli sono veri e tutto suoi.

Inutile dire che immediatamente sui due protagonisti, soprattutto sul web, si sono scatenati i commenti da parte dei tantissimi affezionati del programma che non hanno potuto fare altro che sottolineare quanto strano sia stato vedere Tina e Gianni completamente cambiati. “Gesù Tina tiratissima in viso” e ancora “Si sono tirati un pochino Tina e Gianni? O hanno solo cambiato truccatore?” hanno infatti commentato alcuni utenti.

C’è anche chi è riuscito a notare principalmente un cambiamento radicale nelle labbra degli opinionisti ma anche in questo caso potrebbe moltissimo dipendere dal make up e dal fatto che, soprattutto Sperti, ha deciso di abbandonare la sua solita barba vista e rivista durante l’anno scorso.