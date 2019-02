Uomini e Donne, Biagio e Caterina del trono over si sposano: la proposta di matrimonio arriva in puntata

I personaggi all’interno del trono over di “Uomini e Donne“, in questi ultimi anni, stanno combinando più “pasticci” dei ragazzi del “classico”. Infatti, raramente possiamo vedere una coppia felice uscire insieme dagli studi, e soprattutto spesso le puntate vengono dedicate solamente ai litigi o alle vicissitudini di Gemma Galgani, una delle dame storiche di U&D.

Finalmente però, nella giornata del 29 gennaio, abbiamo potuto assistere a uno dei pochi lieto fine del trono over. Biagio, insieme alla sua dama Caterina, hanno deciso di uscire come coppia dagli studi di “Uomini e Donne“. Tuttavia, il cavaliere, oltre a ciò, decide di fare una sorpresa alla sua donna, spiazzando sia lei che il pubblico in studio.

La proposta di matrimonio

Il discorso di Biagio nei confronti di Caterina inizia in questo modo: “Dal primo giorno in cui sono entrato nelle studio, mi sei subito piaciuta. Ho visto subito la tua bellezza e la tua compostezza. Tutte le telefonate che ci siamo fatti nel corso della settimana mi hanno dato la sensazione che ti conoscessi da sempre. È una donna che mi ha dato tanta felicità e quella serenità che non ho mai avuto. Tutto il nostro rapporto si è sempre basato sulla sincerità e la fiducia, cose che mi sono sempre mancate”.

Successivamente Biagio chiede a Maria De Filippi di poter uscire dagli studi, entrando dopo pochi secondi con un mazzo di rosa e una richiesta particolare: “Visto e considerato che coroniamo il nostro sogno, ti chiedo anche se mi vuoi sposare”. La dama, senza pensarci più volte, risponde di “sì”.

Questo momento, molto emozionante, è stato accolto sia dal pubblico, che dai tre opinionisti, con un lungo applauso. Finalmente abbiamo potuto assistere a un lieto fine, cosa che non siamo abituati a vedere nel trono over. Proprio Gianni Sperti ha infatti lanciato una piccola frecciatina ai cavalieri e alle dame presenti nello studio, rivelando che questo è lo scopo vero di Uomini e Donne.