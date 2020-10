Uomini e Donne, Beatrice offesa per la scelta di Davide e lui: "Ti sei sentita la scelta"

A “Uomini e Donne” il tronista Davide ha dovuto fare una scelta molto difficile, ma secondo le sue parole, necessaria per lui. Il ragazzo doveva uscire con Beatrice Buonocore, la corteggiatrice con la quale si è già scambiato un bacio, ma alla fine Davide ha cambiato idea e si è diretto verso Chiara.

Quest’ultima ha inviato dei messaggi al tronista in cui gli spiegava il suo stato d’animo e le difficoltà che stava attraversando in quel momento. Le sue parole hanno toccato profondamente il ragazzo – come lui stesso ha ammesso in puntata – tanto da fargli decidere di annullare l’esterna con Beatrice, per correre da Chiara.

Uomini e Donne, tensioni tra Davide e Beatrice

Ad aggravare la situazione già abbastanza compromessa, anche il fatto che l’esterna con Beatrice coincideva con il suo compleanno. Quando arriva in studio, la Buonocore è davvero sconvolta e, sedendosi di fronte a lui, inizia a sfogarsi. Dice di essersi sentita ferita e umiliata da questa scelta di Davide e gli rimprovera anche il fatto che non abbia avuto nemmeno un pensiero per lei nel giorno del compleanno, solo un messaggio di auguri. Lui le fa notare di averle inviato un messaggio di auguri un minuto dopo mezzanotte, ma a quanto pare la corteggiatrice non è stato sufficiente.

Chiara, dal canto suo, è molto imbarazzata e sembra quasi scusarsi con la rivale, pur ammettendo con molta onestà che il gesto di Davide nei suoi confronti le ha fatto molto piacere. Alla domanda di Maria De Filippi con chi volesse ballare, il tronista seppur con qualche remora fa il nome di Beatrice. A questo punto, però la ragazza si alza e torna a sedersi nel parterre.

Davide, però, non la prende bene e se fino ad allora è stato molto comprensivo con lei, adesso sbotta: “Se fai così, ti allontani da me. Ti avverto!” per poi precisare: “Tu ti sentivi già la scelta“, conclude. Alla fine si alza e va a prendere la ragazza che, pur con tutta la delusione del mondo, non riesce a resistergli e accetta di ballare insieme a lui, mentre Chiara torna a sedersi.