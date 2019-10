Uomini e Donne, Barbara De Santi lancia un ultimatum ad Armando: "Esco io o esci tu"

Una puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena quella di martedì 29 ottobre del celebre dating show “Uomini e Donne” dedicato agli Over, dove tra i protagonisti di puntata c’è stato anche Armando Incarnato che ha avuto un duro scontro sia con Ida, ma anche con Tina Cipollari e Barbara De Santi.

Mentre Tina si domanda che uomo sia Armando visto che appena Ida e Riccardo sono tornati insieme, lui ha ha rimarcato alla Platano le offese fatte a Guarnieri. Ma non è finita qui, perché la Cipollari ha poi sottolineato come Incarnato abbia sempre una parola negativa per le donne, una cosa che ha sempre fatto notare Barbara.

Barbara De Santi contro tutti

Dopo aver avuto un battibecco con Veronica – che al momento sta frequentando Incarnato – Barbara De Santi si è scagliata contro il cavaliere che – a suo dire – ogni qualvolta che lui viene attaccato scompare dallo studio. Mentre Armando è dietro le quinte, prende la parola Gianni Sperti che accusa la dama di fare una trasmissione parallela sui social attraverso commenti e stories, ma anche pubblicazioni di notizie che andrebbero prima vagliate dalla produzione.

Maria ha cercato di approondire, così Gianni dopo poco ha rivelato che la dama ha ricondiviso una storia in cui si dice che Armando è fidanzato; Barbara si discolpa dicendo che lo ha fatto solo per reagire ai continui attacchi del cavaliere. Nel frattempo fa rientro in studio Armando che ha ribadito il fatto di non aver mai violato le regole della trasmissione.

A questo punto è subentrata nella discussione anche Gemma Galgani che ha puntato il dito contro la professoressa, esortandola a smetterla di parlare di lei sui social come una leonessa da tastiera. A questo punto è accaduto l’impensabile, perché Barbara, perdendo la pazienza, ha dato un ultimatum a Incarnato: “mi hai stufato. Esco io o esci tu perché continui a nominarmi nel tuo Instagram“.

Barbara chiosa contro il cavaliere dicendo: “Tu piangi la misericordia del pubblico perché hai un figlio, io amo i figli degli altri e tu Gianni, prima di accusare, vai a vedere cosa pubblica lui“. In studio la tensione è stata alta, Barbara se l’è presa anche con il pubblico che è andato contro la dama. Insomma, la dama si è vista tutti contro e stanca e sfiduciata è stata sul punto di lasciare lo studio ed il programma, ma a arla ritornare sui suoi passi ci ha pensato Maria, dicendole che c’èra un pretendente per lei.