Uomini e Donne, Armando Incarnato scioccato da Brunilde: "Atteggiamenti da pazza"

Nella puntata di oggi di “Uomini e Donne” c’è stato un confronto tra Armando e Brunilde. Appena inizia a parlare Incarnato spiega che la serata passata con Brunilde lo ha lasciato interdetto per gli atteggiamenti della dama, reputati troppo esagerati per essere appena iniziata la loro frequentazione.

Racconta, sempre Armando, che le discussioni sono iniziate in macchina e al culmine del confronto lei è scesa dalla macchina sbattendo la portiera con una forza che ha lasciato il cavaliere basito. Una reazione del genere se la sarebbe aspettata da una fidanzata, lei invece sostiene che lo ha fatto perché si è rivolto con un “Vattene“.

Uomini e Donne, il confronto di Armando con Brunilde

Inizia poi una discussione sul messaggio di Brunilde che Armando aveva mandato alla redazione: lei sostiene che quel messaggio sarebbe stato creato ad hoc dal cavaliere napoletano con un programma che riesce a riprodurre uno scambio di messaggi fake. Armando rimane offeso da queste insinuazioni e conferma che questa accusa è stata fatta dalla dama per l’intera serata e continua anche in trasmissione.

Alla fine Incarnato si dichiara sicuro dell’interesse di Brunilde, in quanto lei non riesce a scegliere con chi uscire la sera stessa. Lui è convinto che lei sceglierebbe lui, visto il modo in cui lo guarda e continua a domandarsi come mai lei non ha risposto alle sue avance. Della stessa opinione è anche Riccardo Guarnieri che si dice spaventato di questi cambi di umore di Brunilde.

Leandro invece rivela di aver passato una serata “focosa” con Brunilde, fatta di massaggi e avvicinamenti con lei sul letto. Rivela che si sono abbracciati e lei non ha opposto resistenza, cosa che Armando non sapeva anzi Brunilde ha sostenuto con lui che non era entrata in camera con Leandro: “Io mi sono seduta sul letto e non è successo niente“, ha sostenuto Brunilde. E Maria conclude che, al di là di come siano andate le cose, Armando non è l’unico uomo della sua vita.