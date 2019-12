Uomini e Donne, Armando attacca Juan Luis. Ciano risponde: "Sei il nulla cosmico"

La frequentazione tra Gemma e Juan Luis non sembra andare benissimo, infatti mentre la dama lamenta la mancata evoluzione del loro rapporto, il cavaliere continua a rassicurare la torinese, non disprezzando però di ballare con altre dame, ma anche accettare di ricevere il numero di telefono di Simonetta, con cui è sembrato avesse un buon feeling.

Nel corso dell’ultima puntata del Trono over – andata in onda lunedì 9 dicembre 2019 – c’è stato un nuovo confronto tra Juan Luis e la torinese, durante il quale però a prendere le difese della dama protagonista indiscussa del parterre femminile, è stato Armando Incarnato, che a più riprese ha attaccato pesantemente Ciano.

Armando attacca Juan Luis, Ciano replica a tono

Gemma è continuamente attaccata dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che sottolineano l’inadeguatezza del comportamento che Gemma sta avendo con Juan Luis. L’eccessiva gelosia e ossessione di Gemma – secondo Tina e Gianni – porterà il cavaliere a rompere con la dama.

Armando Incarnato è di parere contrario, infatti, prendendo le difese della Galgani ha detto che la dama non dovrebbe prendersela con i due opinionisti, bensì con Ciano, colui che quando è entrato negli studi Elios la prima volta ha tenuto a sottolineare il fatto che l’uomo che avesse avuto a che fare con Gemma avrebbe dovuto usare molta delicatezza e tanta sensibilità.

Insomma per Armando, Gemma dovrebbe aprire gli occhi su chi ha davanti. Gianni non condivide le parole di Armando, che invece di unire la coppia Gemma-Juan Luis tende a dividerla. Per Gianni, invece, Gemma non deve ascoltare Incarnato se non vuole vedere andare in frantumi il suo rapporto con Ciano.

Juan Luis è molto infastidito dall’intervento di Armando, tanto da non voler dare al napoletano neanche il “tu”, preferendo mantenere le distanze dandogli del “lei”. Juan Luis tuona: “Lei non può dare consigli a nessuno, tranne che a se stesso!“. Dopo il racconto della serata tra Juan Luis e Gemma – durante la quale ci sarebbero stati dei momenti di forte trasporto da parte di Ciano, anche se non si sono conclusi nel bacio tanto atteso – prende nuovamente la parola Incarnato.

La nuova interferenza di Armando manda su tutte le furie Juan Luis, che etichetta il napoletano come “il nulla cosmico“. Armando lancia più di una frecciatina a Juan Luis, parlando di una donna di Firenze, che potrebbe essere la donna che manda a Ciano i fiori e i messaggi d’amore. Armando sembra proprio sapere qualcosa di più di Ciano e ci aspettiamo che la verità emerga nelle prossime puntate.