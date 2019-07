Uomini e Donne, aperti i casting: ecco tutte le news per partecipare al dating show di Maria De Filippi

Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha comunicato nei giorni scorsi le date dei nuovi casting che si terranno nel mese di luglio in varie città italiane, tra cui Roma e Bari; occasioni imperdibili per i tanti che sono in cerca dell’anima gemella nonostante non siano mai riusciti a trovarlo.

I sentimenti nelle più svariate sfaccettature e declinazioni sono da sempre al centro dei programmi della celebre conduttrice televisiva di Canale 5 Maria De Filippi, che proprio con il Trono Classico e il Trono Over ha dato la possibilità a molti di trovare l’anima gemella, ma anche a svariate dame e cavalieri, di rimettersi in gioco dopo delusioni d’amore.

Le date dei casting di “Uomini e Donne”

Per chi volesse far parte del parterre femminile o maschile della prossima stagione televisiva di Uomini e Donne, non può mancare ai prossimi casting che si terranno il 9 luglio dalle 9 alle 13 a Bari all’Hotel Palace, per poi proseguire con un secondo appuntamento l’11 luglio presso gli studi Elios di Roma, dove vengono solitamente registrate le puntate del programma, dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17.

Cosa fare per partecipare? Niente di più semplice. Chi fosse interessato a far parte del nuovo parterre maschile o femminile del Trono Over oppure di ricoprire il ruolo di corteggiatore o corteggiatrice, ma anche di tronista, dovrà recarsi nelle suddette date ed orari ai casting, muniti di documento di riconoscimento.

Altra modalità è quella di compilare il form che si trova sul sito “Witty tv”, aspettare quindi di essere convocati dalla redazione di Uomini e Donne. Anche per il nuovo programma che andrà in onda su La5, prodotto dalla Fascino e condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani, Giortì, si procederà allo stesso modo.

Il nuovo programma si incentrerà su eventi indimenticabili ed epocali, dove le due ex di Uomini e Donne aiuteranno i vari protagonisti ad organizzare la propria festa, in modo unico e straordinario, perché una festa non è mai uguale all’altra. Il form per la candidatura è scaricabile dal sito di Witty TV.