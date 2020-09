Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 11 settembre: la furia di Armando Incarnato contro le dame

La prima settimana di messa in onda della nuova edizione di “Uomini e Donne” sta volgendo al termine, ma il finale promette fuochi d’artificio. Protagonista di questa ultima puntata settimanale sarà Armando Incarnato che, con il suo solito carattere fumantino, riuscirà di nuovo a ritrovarsi in mezzo a scontri e polemiche.

Il cavaliere napoletano già in passato era stato oggetto di critiche ed era stato ripreso più volte anche dalla stessa Maria De Filippi che, portata all’esasperazione da alcune forti e offensive affermazioni di Armando rivolte ad una dama che stava frequentando, aveva lasciato lo studio prima della fine delle registrazioni visibilmente irritata e indispettita.

Uomini e Donne, l’Armando furioso torna ad attaccare le dame del parterre

Sembra però che il lupo perda il pelo ma non il vizio e così, nella puntata odierna, vedremo di nuovo Incarnato alzare i toni e rivolgersi al parterre femminile con illazioni non proprio cavalleresche. Tutto ha inizio quando Armando si complimenta con la trasmissione per aver unito i due troni, quello over e quello classico.

L’uomo non nasconde l’entusiasmo di poter conoscere anche corteggiatrici arrivate per i due tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis, anche se mette le mani avanti e specifica che il suo interesse sarà rivolto solo a donne di almeno 30 anni. Ma ecco che, al contrario di ciò che si poteva pensare, il caliente napoletano rivela di aver ricevuto un bel due di picche.

Incarnato, infatti, ha lasciato il numero ad una dama di nome Claudia che sembrava aver accettato il suo corteggiamento, invece le cose sono andate in maniera totalmente diversa. Quando Incarnato è arrivato al dunque chiedendo alla donna di uscire con lui, lei ha preferito le amiche e non ha voluto incontrarlo.

Questo fatto ha fornito un assist al cavaliere per allargare il discorso a tutte le dame del parterre femminile che sono state accusate da Armando di essere lì solo per visibilità e non certo per cercare l’amore, arrivando a parlare di totale assenza di “serietà di intenti” e voglia di esibire la loro persona non certo di cercare l’anima gemella. Secondo le anticipazioni, sembra che i toni si siano alzati molto e la situazione degenera: tra poche ore vedremo tutti i dettagli del caso.