Uomini e Donne anticipazioni trono over, scontro tra David e Riccardo: la scena non andrà in onda

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne succede un po’ di tutto. Come ci rivela il blog de “Il Vicolo delle News“, negli studi della trasmissione entrerà anche il buttafuori, per sedare gli animi tra David Scarantino e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo viene accusato di aver fatto un paragone poco gradito nella scorsa puntata.

L’altra protagonista, come ormai da anni, è Gemma Galgani. La dama di Torino infatti spiega al pubblico la motivazione dietro al rifiuto di partecipare nel castello insieme a Rocco Fredella. Brutto gesto anche di Roberta Di Padua, che come mostra un rwm della puntata precedente, dà uno schiaffo a Riccardo Guarnieri. Infine, Cristina Incorvaia inizia a conoscere Daniele, scatenando l’ira di David.

Il riassunto della puntata

Sempre secondo “Il Vicolo delle News“, la registrazione inizia con Gemma Galgani. La dama spiega di aver rifiutato la proposta di Rocco Fredella di restare nel castello, poiché il cavaliere le aveva detto che avrebbe fatto a sue spese, mentre ha scoperto che dietro a tutto questo c’è una manager.

In seguito possiamo vedere un piccolo rwm, della puntata precedente, in cui Roberta Di Padua molla uno schiaffo a Riccardo Guarnieri. La donna entra in studio dichiarando di avere agito d’impulso perché si è innamorata di lui. Decide di ballare con Armando Incarnato chiudendo definitivamente la sua conoscenza con l’ex di Ida Platano.

Si parla anche di Cristina, che rivela di star intraprendendo la conoscenza di Daniele. Gesto non molto apprezzato da David, poiché quest’ultimo l’accusa di essere incoerente. La dama però non ci sta, poiché si dichiara stufa di aspettare i suoi comodi mentre dà il numero alle altre dame. Il genovese poi dà del “cog**one” a Gianni Sperti, e causa una piccola rissa in studio.

Quello che succede dopo però è molto più clamoroso. David infatti dice a Riccardo Guarnieri di non aver apprezzato il paragone tra lui e Cristina a lui e Ida. Da qui inizia la bufera vera e propria, in cui entra anche il buttafuori a calmare le acque. Maria De Filippi promette di non mandare in onda lo spezzone, mentre Tina Cipollari “incitava” tutti alla lite.