Uomini e Donne, anticipazioni trono over: nuovi corteggiatori per Gemma Galgani, scandalo in studio per foto osé

Finalmente il momento tanto atteso dai fan di “Uomini e Donne” è arrivato: il 30 agosto sono state registrate le prime puntate del trono over di “Uomini e Donne”. La nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi prenderà il via il 9 settembre alle 14.45, sempre su Canale 5.

Come riporta “ilvicolodellenews.it“, sono già iniziati scontri e battibecchi tra le dame e i cavalieri di questa nuova edizione che promette scintille. Seduti nel parterre maschile ritroviamo Armando, Stefano e Riccardo. Mentre in quello delle dame spiccano Ida, Valentina, Pamela e Barbara De Santi.

In studio arrivano anche Sossio e Ursula per confermare ancora una volta che la loro piccolina sta bene e tutto procede per il meglio. In tutt’altra situazione, invece, si presentano David e Cristina che, come avevamo annunciato tempo fa, non sono riusciti a superare la prova di Temptation Island, anzi l’acredine tra i due è talmente forte che Maria De Filippi li esorta a terminare il loro confronto, che stava davvero degenerando. Presente anche Sammy, il tentatore di Cristina.

Uomini e Donne, Pamela e le rivelazioni sulla relazione con Stefano

Entrano Noel Formica e Stefano Torrese, la nuova coppia che si è formata durante questa torrida estate. Pamela Barretta, vedendo entrare il suo ex, ha perso le staffe e ha rivelato di essere stata offesa e tradita da Stefano, inoltre precisa che l’uomo è anche un violento. In più, insinua il dubbio che frequentasse già Noel durante la loro relazione, questo particolare Pamela lo ha sentito confessare direttamente da Stefano a Biagio (il cavaliere uscito con Caterina).

E quando si parla di Noel, non può mancare l’intervento di Armando che, cavalcando l’onda delle insinuazioni e delle critiche, mostra a Tina Cipollari alcune foto scandalose che lasciano senza parole la bionda opinionista.

Jara Gaspari e Nicola Balestra annunciano di aspettare un bel maschietto e il padre di lei, felicissimo per la situazione della figlia e in ottimi rapporti con il genero, ha deciso di mettersi in gioco in trasmissione per trovare l’amore, sperando di essere fortunato allo stesso modo.

Trono over, Gemma Galgani riparte con grinta e due nuovi corteggiatori

Ecco che arriva il momento di Gemma Galgani: per lei entrano Pippo e Crispino. Come ogni puntata di Uomini e Donne che si rispetti, devono esserci le immancabili diatribe con la Cipollari scatenate da un video che racconta i momenti salienti dell’estate di Gemma.

La Galgani fa sentire la sua presenza anche per uno scontro molto acceso con la Barbara De Santi, al culmine del quale Gemma inveisce contro Barbara accusandola: “Guadagni i soldi senza lavorare” e lei in risposta: “Parli te che prendi la pensione e ti lamenti pure“. Un particolare che ha colpito è stato il fatto che Pamela e Armando hanno ballato insieme due volte. Insomma, bentornati a “Uomini e Donne” e sicuramente ne vedremo delle belle!