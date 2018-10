Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani chiude la storia con Rocco Fredella

Nella giornata del 12 ottobre è stata registrata l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Una giornata ricca di colpi di scena, in cui si è parlato soprattutto del rapporto tra la dama Gemma Galgani e il suo cavaliere Rocco Fredella.

Come rivela il blog “Il Vicolo delle News“, la puntata inizia con un’esterna tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, dove i due si scambiano dei baci. La dama di Torino ammette durante quella uscita di essere molto felice per questa giornata passata con il cavaliere, ma l’opinionista Tina Cipollari si dichiara disgustata da questo romanticismo troppo spinto.

Una volta entrata in studio, Gemma Galgani cambia completamente versione. La dama rivela infatti che dopo questa esterna i due non si sono più visti e si dichiara delusa da Rocco. Maria De Filippi in seguito parla per il cavaliere, dicendo che lui pensa che Gemma Galgani lo rifiuti perché non è una persona benestante.

Successivamente Rocco Fredella entra in studio e dopo una accesa lite con Gemma Galgani, quest’ultima elenca tutti i difetti del suo cavaliere e decide di chiudere definitivamente la conoscenza con lui. Per Rocco entrano in studio cinque dame, ma decide di mandarle via tutte perché prova ancora qualche cosa verso la sua “ex” Gemma Galgani.

C’è spazio anche per le altre coppie, come quella formata da Raffaele e Angela, con quest’ultima che è andata in Puglia per conoscere l’uomo. Come ricordiamo, la dama è stata accusata dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che cerchi un cavaliere solamente per il suo tornaconto e per come è messa la sua casa. In effetti, dopo essere ritornati in studio, la dama rifiuta Raffaele a causa della lontananza del suo appartameto dal mare e per il suo disordine.