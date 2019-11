Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Veronica è la nuova tronista, Alessandro va via

Nel corso del nuovo appuntamento con il Trono Classico – la puntata è stata registrata il 31 ottobre scorso, ma sarà messa in onda su Canale 5 la prossima settimana – i telespettatori potranno assistere alla scelta di Alessandro Zarino, fare la conoscenza del nuovo tronista Carlo, così come quella della nuova tronista che sarà scelta direttamente dalla conduttrice di “Uomini e Donne“, Maria De Filippi.

La puntata inizia con Giulio che questa settimana è uscito con Giovanna, Giulia e Veronica. Mentre Giovanna lamenta una certa indifferenza da parte del tronista – lo sente piuttosto distante – Giulia cede alle lacrime, anche se Giulio la rassicura circa il suo interesse nei suoi riguardi. Poi è la volta di Veronica, con cui ci sono state poche parole e molta fisicità.

Veronica Burchielli è la nuova tronista

In studio si ritorna a parlare della possibile conoscenza prima del programma di Giulio e Giulia che sarebbero perfino stati in vacanza insieme a Formentera. Enrambi dichiarano che si seguono da tempo su Instagram e che hanno avuto entrambi la sensazione di essersi visti a Formentera, anche se non ne hanno la certezza.

Anche Veronica torna nel mirino delle critiche per un fatto che era già stato trattato nella scorsa puntata, cioè quello della presunta cena con il manager di Giulio; la ragazza spiega ancora una volta di essere andata a cena con una persona a lei cara, ma c’erano anche altre persone, tra cui un amico di Giulio, ma non il suo manager.

Veronica spara a zero sul manager di Alessandro, dicendo che l’uomo l’avrebbe contattata, ma subito dopo aver declinato i suoi inviti e proposte ha mandato alla redazione gli screen delle conversazioni. Alessandro, sentitosi tirato in causa, ha chiarito di non aver alcun manager e di non conoscere l’uomo indicato da Veronica.

Dopo aver conosciuto Carlo, il nuovo tronista, si passa all’esterna di Alessandro e Veronica; lei chiama i nonni mentre si trovano insieme, e racconta ad Alessandro del bel legame che ha con loro. Alessandro è molto colpito dal gesto, anche se forse non è ancora pronto per tali conffidenze ed intimità.

Veronica accusa Alessandro di non non essere interessato a nessuna, ipotizzando che avesse chiesto altre corteggiatrici. Lui non ha il coraggio di rispondere, al suo posto lo fa Maria che conferma il dubbio di Veronica. La giovane decide di andare via e non proseguire più questa situazione. Si passa a Giulia, che chiarito con Daniele, si lascia andare ad un bacio. Ma la ragazza sembra piacevolmente colpita anche dal gesto di Alessandro, che la va a prendere a lavoro, portando in dono un peluche, una scena romantica che fa scattare un bacio tra i due.

Daniele non sembra contento della scelta di Giulio di frequentare anche Alessandro, così decide di lasciare lo studio, lei lo segue. Intanto torna Alessandro in studio, dichiarando la sua preoccupazione nel perdere Veronica, da qui la decisione di mandare via le altre due corteggiatrici. La ragazza non sembra credere alle parole di Alessandro.

Veronica rifiuta Alessandro e Maria chiede al ragazzo di uscire, mentre fa rimanere Veronica offrendole il trono, proprio perché ha mantenuto onestà e correttezza lungo tutto il percorso, quindi se lo merita.