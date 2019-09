Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Javier chiede scusa a Sara, Giulio e Veronica ai ferri corti

Il 17 settembre si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, dove, stando alle prime anticipazioni divulgate dal sito “IlVicolodelleNews.it” sembra sia successo davvero di tutto, tra le tante anche l’inaspettato ritorno di Javier Martinez, che ha chiesto scusa a Sara.

Nelle scorse registrazioni si è appreso in seguito ad alcune segnalazioni che l’ex tentatore di Temptation Island non è single come ha dichiarato di essere, bensì felicemente fidanzato, tradendo quindi non solo la fiducia di Maria De Filippi e della redazione, oltre quella dei telespettatori, ma anche di Sara, che alla notizie, quindi all’uscita di Javier dal programma, è rimasta molto male.

Il ritorno di Javier, Giulio e Veronica ai ferri corti

Le anticipazioni della registrazione del 17 settembre di Uomini e Donne svelano che Javier Martinez, oltre a chiedere scusa a Sara, ha approntato una sorta di timida difesa, dunque spiegare le sue ragioni. La tronista non sembra disposta ad accettare le sue scuse, quindi ha dato il suo benestare all’eliminazione del corteggiatore.

Molti fan del programma ritengono, però, che il corteggiatore non si darà affatto per vinto, creando quindi tutte le occasioni possibili per riavvicinarsi al programma. Anche Giulio Raselli e Veronica sono stati protagonisti dell’ultima registrazione del Trono Classico, regalando al pubblico delle ulteriori scene di incomprensione.

Giulio non ha mai nascosto il suo interesse per Veronica, ma sembra che nel back-stage della scorsa puntata abbiano litigato, dandosi reciprocamente degli arroganti. Le incomprensioni sembrano essere proseguite anche in studio, animando non poco la puntata. Nel corso dell’ultima registrazione Maria De Filippi sembra aver ripreso una polemica che ha tenuto banco durante la scorsa estate, riguardante alcuni ex collaboratori del programma che erano andati via dopo le esose richieste di compenso, non accordate. Da qui, le accuse contro alcune persone della redazione, parole ingiuste ed infamanti che non sono piaciute a nessuno.