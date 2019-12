Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Giulio Raselli nei guai

Durante l’ultima registrazione del trono classico di “Uomini e Donne“, al tronista Giulio Raselli è pervenuta una pesante segnalazione sulla sua corteggiatrice Giulia D’Urso. Grazie alle anticipazioni emerse su “Ilvicolodellenews” è stato possibile comprendere cosa sia accaduto. E’ stata Maria De Filippi a lanciare la bomba, la quale ha informato Giulio e i presenti che Giulia avrebbe baciato un altro ragazzo.

Sullo schermo è apparsa Sheri, ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, la quale ha raccontato a Giulio che grazie alla trasmissione lei e Giulia sono diventate amiche e la loro amicizia è proseguita anche fuori dal programma. Il racconto è proseguito con Sheri che dichiara di aver accompagnato, il giorno 2 novembre, Giulia ad una festa dove era presente un calciatore famoso, amico del festeggiato, lì Giulia lo avrebbe baciato.

Il bacio è avvenuto di nascosto perchè Sheri e la migliore amica di Giulia li hanno coperti, e il proseguimento della serata comportava che Giulia dovesse andare a casa con il calciatore, ma probabilmente presa dai sensi di colpa, ci ha ripensato e non è andata. Giulia dopo il racconto ha tentato di difendersi ma senza troppa convinzione.

Difatti non ha mai dichiarato di non aver baciato il calciatore. Tina la difende, ritenendo che la segnalazione sia falsa, mentre Gianni la attacca e Giulio rimane attonito da tutta la situazione. Durante la messa in onda dell’esterna di Giulio con Giovanna, Giulia coglie la palla al balzo e va via, utilizzando come motivazione il fatto di non riuscire a vederli insieme, ma nessuno le crede.

Giulio dice che non andrà a riprenderla, ma che al momento non ha una scelta. Ci rifletterà su e parlando chiaramente a Giovanna le dice che se la sua scelta dovesse essere Giulia, andrà via senza scegliere, se invece dovesse essere lei allora la sceglierà senza che Giovanna abbia paura di essere la ruota di scorta, ma semplicemente la sceglierà perchè è quello che sente. Insomma Giulio è davvero in una posizione delicata.