Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Angela in lacrime, il gesto di Maria

Durante il corso delle ultime puntate di Uomini e Donne paiono non volersi placare le liti tra Giulia Cavaglià e Angela Nasti; le due troniste reduci già da uno scorso litigio, sono tornate a litigare durante l’ultima registrazione del Trono classico e proprio la Nasti si è decisa a non portare nessuno in esterna in quanto non si è vista difendere da nessuno dei suoi corteggiatori.

I corteggiatori dal loro canto, si sono trovati di comune accordo a non intromettersi nella recente lite e questo ha scatenato un’ulteriore litigio tra le due troniste; nel dettaglio, Angela ha asserito di non sentirsi la più bella e superiore agli altri ma che questo è un pensiero di Giulia.

Giulia dopo aver sentito queste parole ha ovviamente affermato l’opposto ammettendo che secondo lei Angela si è messa su un piedistallo sentendosi migliore della Cavaglià.

Queste parole hanno inevitabilmente fatto piangere Angela che, non avendo voglia di vedere le sue lacrime in televisione, ha ricevuto da Maria De Filippi la proposta di tagliare questa scena; la conduttrice per consolarla le ha detto che anche Giulia prima non era vista di buon occhio da molti ma poi in tanti si sono ricreduti.

Passando al trono di Giulia, la ragazza ha eliminato il corteggiatore Alessandro, mentre invece ha portato in esterna Manuel, Flavio e Giulio; con quest’ultimo si è trovata molto bene decidendo di spegnere le telecamere, ma, all’improvviso a sopresa è intervenuto Manuel per chiedere di parlare con la tronista.

La Cavaglià ha per ben due volte mandato via Manuel trovando questo gesto scorretto nei confronti di Giulio; Manuel risentito da queste parole ha poi deciso di non presentarsi in esterna con Giulia.

Successivamente viene mandata in onda anche l’esterna tra Flavio e Giulia; tra i due c’è molta attrazione, tuttavia, non è scattato il fatidico bacio.