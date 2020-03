Uomini e Donne, anticipazioni: Tina sfida un fan di Gemma a colpi di bilancia

Il Trono over di Uomini e Donne torna martedì 3 marzo 2020 con nuovi momenti esilaranti ed immancabili colpi di scena, come il fuoriprogramma che ci ha regalato Tina Cipollari, affrontando nuovamente la sua rivale Gemma Galgani, che stavolta potrà contare sul sostegno di un fan sfegatato, che si è reso protagonista di una gag da ridere.

Stando alle anticipazioni del nuovo appuntamento del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, si apprende che la bionda ed effervescente opinionista si scontrerà con una persona del pubblico, che in alcune precedenti puntate aveva commentato apertamente che la Cipollari, nonostante gli sforzi e la dieta, non avrebbe mai avuto il fisico che invece può vantare la Galgani a 70 anni.

Tina Cipollari si scontra contro un fan di Gemma Galgani

Prepariamoci ad assistere ad un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che troverà appoggio e sostegno da parte di un signore del pubblico, che indossa una maglietta rossa. L’inconsueto outfit del fan di Gemma, susciterà l’immediata battuta sarcastica dell’ex moglie di Kikò Nalli, che ha commentato caustica dicendo: “È la fiera del cinghiale?“.

Inutile dire che la battuta di Tina ha dato il via ad uno momento esilarante negli studi Elios, che culminerà in una gara tra l’irriverente opinionista e la persona del pubblico; una sfida a colpi di bilancia, visto che i due finiranno sulla bilancia. Risate assicurate, quindi, anche nel corso del nuovo appuntamento del Trono over, dove però immancabilmente si continuerà a parlare anche degli amori di Gemma Galgani.

Gli spoiler della puntata del 3 marzo 2020 di Uomini e Donne annunciano che Tina vincerà la sfida della bilancia con il fan di Gemma, ma subito dopo dovrà vedersela con un nuovo fuoriprogramma; a mettersi di traverso alla consueta verve dell’opinionista ci sarà un problema non da poco, dovuto all’abito indossato.

Gli outfit di scena indossati dalla Cipollari sono davvero unici nel loro genere, sempre morbidi, ricchi di paillettes o di colori vivaci, tanto che in passato è stata paragonata ad un albero di Natale. Stavolta a dar fastidio a Tina sono le piume del suo abito, che hanno obbligato Gianni per svariate volte a correre ai ripari per sistemare l’abito della collega.

Dopo il cambio dell’abito, Tina riserva a Gemma un’altra amara sorpresa. L’opinionista è sempre più intenzionata a dimostrare la malafede della sua avversaria, quindi porta in studio quattro vecchi amori di Gemma, cercando di capire di più sulla natura del rapporto che questi ex cavaliere hanno avuto con la torinese.