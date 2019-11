Uomini e Donne, anticipazioni: Tina Cipollari una furia contro Veronica, lei tira in ballo Alessandro e il pubblico

Le nuove registrazioni del trono classico di “Uomini e Donne“, diffuse da ilvicolodellenews.it, fanno sapere che il percorso di Veronica sul trono non è iniziato nel migliore dei modi. La ragazza ha dovuto fare i conti con molte critiche sul web ed ora, in puntata, per lei iniziano i guai anche con l’opinionista Tina Cipollari.

Tutto ha inizio quando Maria De Filippi, come è solita fare ormai da tempo, chiede ai tronisti di scegliere chi di loro inizierà la puntata. Veronica, allora, timidamente risponde: “Non lo so, fai tu”, parole che non sono piaciute alla bionda vamp e subito ha preso la parola attaccando la tronista senza mezzi termini.

Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Veronica Burchielli

“Ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto? Ora sembra che stai a dormì, ma chi sei realmente te”, ha tuonato Tina contro Veronica, lasciandola basita per questo attacco, secondo lei, immeritato. La Burchielli comunque non ci mette molto a tirare fuori quel caratterino che aveva mostrato nelle puntate precedenti e rispondendo a tono, afferma di essere stanca dei continui attacchi che le vengono rivolti anche sul web.

Precisa di non essere falsa e tira in ballo l’ex tronista Alessandro Zarino. In poche parole afferma che tutto quell’interesse che millantava di avere, lei non lo ha visto, considerato che dopo la scelta lui non si è fatto più sentire ed è sparito completamente. Forse, stando alle sue parole, la ragazza si aspettava qualche dimostrazione eclatante, ma indubbiamente Zarino si sarà sentito ferito nell’orgoglio e ha pensato di ritirarsi.

Il battibecco continua e il pubblico sembra essere d’accordo con la Cipollari, che riceve molti applausi mentre attacca Veronica. Questo particolare non viene digerito dalla tronista che si scaglia anche contro il pubblico, accusandolo di incoerenza nei suoi confronti, rimarcando che nella puntata precedente aveva applaudito calorosamente la sua scelta di salire sul trono, mentre oggi la sta massacrando. La questione termina con l’uscita, indispettita, della Cipollari dallo studio: prossimamente ne vedremo delle belle.