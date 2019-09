Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Tozzi abbandona il trono

Negli ultimi giorni abbiamo potuto conoscere i tronisti che hanno deciso di far parte del trono classico della trasmissione “Uomini e Donne“. I nomi scelti dagli autori di Maria De Filippi pronvegono quasi tutti dal programma “Temptation Island” e sono Alessandro Zarino, Giulio e Sara Tozzi, mentre l’unica davvero sconosciuta sembra essere Giulia Quattrociocche.

I nomi sembravano soddisfare immediatamente il pubblico da Casa, poiché i telespettatori dopo tanto tempo desideravano avere un cast composto da personaggi pochi attivi sui social network che cercavano davvero un qualcosa dalla trasmissione e non solamente un po’ di visibilità. Tuttavia, tra i tronisti, come riporta “Il Vicolo delle News“, c’è già la prima sorpresa.

Sara Tozzi abbandona il trono di Uomini e Donne

Il sito rivela che la puntata inizia subito con Maria De Filippi che annuncia al pubblico l’addio da parte di Sara Tozzi. Al momento non svela se la ragazza verrà sostituita o meno da un’altra persona, ma con tutta probabilità lo staff del dating show potrebbe decidere di continuare solamente con gli altri tre tronisti.

Come riporta “Il Vicolo delle News”, Maria De Filippi ha dichiarato che Sara Tozzi avrebbe rinunciato a questo trono perché, mentre era in esterna con suoi corteggiatori, pensava ad un altro ragazzo. Solo in seguito si viene a sapere che la persona in questione è il suo ex fidanzato.

Come si può leggere in alcuni commenti, in molti non sono convinti della scelta fatta da Sara Tozzi. Per molti la ragazza non si è mai lasciata con il suo ex fidanzato, ma ci sono anche altri che pensano che Sara fosse interessata solamente a Javier, e dopo l’ultima lite con conseguente addio da parte del corteggiatore, avrebbe deciso di abbandonare il programma.