Uomini e Donne, anticipazioni: rissa in studio, la scena forse verrà tagliata

I fan di “Uomini e Donne” stanno attendendo la messa in onda delle nuove puntate che si sono registrare giovedì 10 febbraio e che presto saranno trasmesse su Canale 5, come sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45. Grazie alle anticipazioni arrivate direttamente dal sito sempre ben informato “Il Vicolo delle News” possiamo dirvi in anteprima cosa potrebbe essere trasmesso.

Il condizionale è d’obbligo, visto e considerato che attualmente non sembra certo che queste scene verranno mandate in onda, potrebbero infatti essere considerate troppo forti, tenendo presente anche la fascia oraria in cui dovrebbero essere trasmesse. Ma niente paura, anche se la redazione e Maria De Filippi dovessero prendere questa drastica decisione, noi siamo in grado di rivelarvi il contenuto di quelle scene.

Uomini e Donne, rissa in studio tra Armando e Diego

In pratica, come sono ormai abituati i fan della trasmissione, protagonista assoluto è Armando Incarnato, affiancato da Diego, il cavaliere che all’ultimo momento decise di non uscire dalla trasmissione con Ida Platano lasciando tutti senza parole, ora torna a far parlare di sé l’aspro scontro con il bel napoletano. Ma andiamo con ordine.

Diego si trovava in un centro commerciale con la nipote quando un fan lo ha avvicinato per un video saluto. L’uomo ha precisato di essere un amico di Incarnato, ma nonostante questo, per educazione, Diego ha inviato lo stesso un saluto. Questo comportamento ad Armando non è piaciuto per nulla e lo ha definito incoerente e soprattutto poco rispettoso verso il programma che lo ospita.

A questo punto i due uomini si sono alzati e si sono avvicinati faccia a faccia, perdendo completamente il controllo, tanto che Luca e un’altra persona della redazione sono intervenuti per cercare di evitare che arrivassero alle mani. Ad andare su tutte le furie, così come riportano le anticipazioni, sembra essere stato Diego e questa brutta pagina del programma non siamo sicuri andrà in onda.