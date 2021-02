Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo e Roberta si scelgono e scendono i petali rossi

Ieri 24 febbraio sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie al sito “Il Vicolo delle News” riusciamo a sapere cosa è successo nello studio del dating show di Maria De Filippi. Una grande sorpresa ha lasciato il pubblico a bocca aperta: la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Una novità assoluta per il trono over, infatti mai prima di ora sono state utilizzate le sedie rosse e i petali per le dame e i cavalieri che in passato prendevano la decisione di lasciare il programma. Invece per Riccardo e Roberta sono state messe a centro studio ed è stato mandato in onda il filmato della puntata precedente quando i due dichiarano di essere innamorati.

La scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Si siedono quindi sulle famose sedie rosse, molto emozionati. Roberta indossa un tubino nero corto e scollato e, dopo aver ringraziato tutti quelli che l’hanno sopportata e supportata nel suo percorso, rivela di essere innamorata di Riccardo e per questo motivo vuole vivere questa storia fuori dal programma.

Stessa cosa per Riccardo, tanto emozionato da arrivare a piangere, anche lui conferma le parole di Roberta e la voglia di vivere il loro amore senza telecamere. Finalmente sono riusciti a mettere ordine in questa loro storia che ultimamente sembrava destinata a finire per sempre. Uno strano destino li ha tenuti lontani per due anni, ma alla fine si sono arresi ai loro sentimenti.

Roberta e Riccardo, infine, si alzano e si scambiano un bacio con la mascherina sotto una pioggia di petali rossi, come sempre accade dopo le varie scelte del trono classico. Guarnieri, durante il ballo, è molto passionale nei confronti di Roberta, tanto che il suo vestitino fa fatica a coprirla e lui, geloso come al solito, cerca di sistemarlo come meglio può.

La canzone di Deddy “Il cielo contromano” fa da sottofondo a questo momento surreale che nessuno si sarebbe aspettato di vedere. Ma, a volte, l’amore va oltre e vince su tutto… anche sul destino.