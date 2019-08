Uomini e Donne, anticipazioni prima registrazione del Trono Classico: caos in studio, interviene Maria De Filippi

Il dating show di Canale “Uomini e Donne” ha ripreso ufficialmente il via giovedì 29 agosto con la registrazione della prima puntata del Trono Classico, durante la quale sono stati presentati i nuovi tronisti, che sarà messa in onda lunedì 9 settembre 2019. Un appuntamento imperdibile per i fan, anche in considerazioni dei colpi di scena che non sono certo mancati.

Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche sono ufficialmente le nuove troniste, mentre per quanto riguarda la parte maschile del Trono Classico è stata riservata a due volti già visti in tv, come quello di Alessandro Zarino, tentatore dell’altro dating show di Canale 5 Temptation Island 2019 che aveva stretto un’intesa con Jessica Battistello, uscita dal programma con il tentatore dopo aver concluso la sua relazione con Andrea.

Caos in studio: Maria De Filippi interviene

Il secondo tronista è Giulio Raselli, già noto al pubblico televisivo per essere stato scartato da Giulia Cavaglià durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, e chissà se questa volta per lui non sia la volta buona per gettarsi alle spalle la delusione provata, quindi voltare pagina con un nuovo amore.

Le anticipazioni della prima puntata del Trono Classico svelano che si è iniziato con la presentazione della prima tronista Sara, anche lei volto noto in tv. Successivamente si è tornati a parlare di Katia e Vittorio, protagonisti dell’ultima stagione di Temptation Island, quindi si è passati ad Alessandro.

Il nuovo tronista ha avuto un passato non facile, infatti a soli 12 anni è finito in riformatorio. Una situazione ormai passata, ma non per questo meno dolorosa. Dopo aver ascoltato e conosciuto Alessandro, si è passati a Giulia, la nuova tronista della stagione 2019-2020, dimostrando di essere una persona diretta e senza tanti peli sulla lingua.

Quali sono invece i corteggiatori della nuova stagione del Trono Classico? Dalle anticipazioni divulgate sembra che non ci siano volti noti in tv, dunque ci saranno molte sorprese. La puntata è poi proseguita con il tronista tanto atteso da molte fan, cioè Giulio, che si è intromesso in una discussione per prendere le difese di Javier.

Quest’ultimo ha avuto una discussione con Massimo, che presto ha fatto scatenare il caos in studio, quindi Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per calmare gli animi. Sembra che Giulio abbia già scambiato una serie di messaggi con una corteggiatrice, ma nulla di rilevante. Sara ha invece già evidenziato la sua preferenza, cioè il corteggiatore Marco.

Seduto sul trono, Raselli ha prima smentito tutti i gossip estivi che lo riguardano, quindi dichiarato che sono tre al momento le corteggiatrici che incontrano il suo apprezzamento e favore.