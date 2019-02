Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 8 febbraio

Puntata turbolenta di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì 8 febbraio alle 14:45 su Canale 5. Ci saranno due abbandoni da parte di due corteggiatrici del trono di Luigi Mastroianni, mentre una corteggiatrice di Lorenzo rimarrà delusa dal tronista e non mancheranno i problemi neanche nel trono di Ivan.

In questa nuova puntata, si continuerà a parlare del trono di Luigi Mastroianni. Il ragazzo, nella precedente puntata, è uscito in esterna con una nuova ragazza, Valentina, passando con lei molto tempo e arrivando alla conclusione che la ragazza ha carattere e riesce a tenergli testa, al contrario delle sue due corteggiatrici rimaste, Irene e Giorgia.

La prima, ovviamente, non ci sta alle affermazioni del tronista e minaccia di andarsene dallo studio chiedendo al ragazzo se davvero pensa che lei non abbia carattere, alla risposta affermativa da parte del ragazzo, Irene saluta Maria e lascia lo studio. Giorgia, invece, rimane in studio e chiede per l’ennesima volta spiegazioni al tronista, sul suo atteggiamento e rivelandogli di essere rimasta molto male visto che lui ha preferito uscire con un’altra ragazza piuttosto che continuare la conoscenza con lei.

Stanco dei continui attacchi da parte delle due corteggiatrici, Luigi chiede a Maria di poter ballare con Valentina: questo comportamento da parte del tronista spinge Giorgia a lasciare lo studio.

Dopo il trono di Luigi, si passa a Lorenzo: il ragazzo non ha ancora le idee chiare su chi scegliere tra Claudia e Giulia. La prima decide di organizzare un’esterna molto particolare per il tronista milanese, infatti, si presenta da lui con abiti molto provocanti mettendo il ragazzo un po’ in imbarazzo.

Subito dopo la messa in onda dell’esterna tra i due, Maria De Filippi fa vedere un video, dove Claudia è insieme ad Ivan e sta predendo delle lezioni di bachata. L’estrena di Giulia, invece, va in modo diverso, infatti Lorenzo invita a casa sua la corteggiatrice torinese e le presenta la mamma. Tale gesto non fa per niente piacere a Claudia, la quale afferma che far conoscere la mamma è un gesto molto importante.

La puntata si conclude con il trono di Ivan. Il ragazzo, dopo l’ultima puntata andata in onda, cerca un chiarimento con le sue due corteggiatrici. Con Sonia il chiarimento non va per niente bene e il tronista arriva alla conclusione che tra loro non ci potrà mai essere una storia perchè non riescono a capirsi. Anche con Natalia le cose non vanno molto bene ma tra i due ci sono altri problemi e tra loro la discussione continua anche studio. Poi la ragazza rivela di aver chiesto alla redazione di voler incontrare il tronista e di aver ricevuto una risposta negativa ma la redazione smentisce le parole della ragazza e Ivan si arrabbia con lei.