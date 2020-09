Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi perde la pazienza con un cavaliere

Iniziano a circolare sul web le prime anticipazioni delle puntate di “Uomini e Donne” che da lunedì 7 settembre tornerà sugli schermi di Canale 5. Oltre alle solite diatribe tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, a cui ormai siamo abituati da un po’ di tempo a questa parte e che contraddistinguono ogni inizio puntata, arriva anche la notizia bomba che riguarda invece la padrona di casa, Maria De Filippi.

La Regina di Canale 5, come ben sanno gli amanti del dating show, la maggior parte delle volte tende a rimanere in disparte rispetto a ciò che accade in studio. I suoi interventi sono tanto rari quanto incisivi e ogni volta che decide di dire la sua, riesce ad esaminare la situazione con una precisione a dir poco chirurgica.

Altre volte, invece, perde il controllo e al malcapitato di turno non resta che accettare lo sfogo senza controbattere, come accade invece quando a parlare sono i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio durante le ultime registrazioni, la De Filippi ha perso il controllo e ha inveito contro un cavaliere.

Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe con un cavaliere

A far perdere le staffe a Maria è stato un commento poco signorile che l’uomo ha rivolto alla sua ex fidanzata. In pratica, molto presumibilmente, tutto è accaduto durante la presentazione davanti al parterre femminile, visto che il nome del cavaliere non è emerso e questo fa pensare che sia un volto nuovo del programma.

Dicevamo quindi che la new entry ha descritto la sua ex fiamma definendola “una zo**ola” e questo ha mandato fuori dai gangheri la De Filippi. Al momento non si sa molto altro, ma siamo certi che la padrona di casa non si sarà risparmiata e avrà di sicuro trovato le giuste parole per far pentire il cavaliere di un’uscita così inopportuna.