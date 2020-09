Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 7 settembre: un nuovo corteggiatore per Gemma e la gelosia di Nicola

Finalmente, dopo la pausa estiva, su Canale 5 ritorna “Uomini e Donne“, il dating show di Maria De Filippi. Grazie a “Il vicolo delle news” possiamo anticiparvi cosa accadrà tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La storia tra i due, infatti, ha tenuto con il fiato sospeso i fan del programma che non vedevano l’ora di capire cosa fosse accaduto tra i due.

La puntata inizierà con l’ingresso della dama torinese, come ormai siamo abituati da diverso tempo, e sarà il momento del tanto atteso confronto con Nicola Vivarelli. I due si sono frequentati appena finita la scorsa edizione, ma poi è calato il silenzio stampa intorno alla loro conoscenza e ora emergono nuovi particolari.

In pratica, Gemma inizia ad accusare Nicola di averla usata solo per ottenere popolarità e di non essere mai stato attratto da lei, tanto che fuori dal programma non ha mai cercato un avvicinamento. Di altra opinione è, invece, il ragazzo che precisa di essersi sentito trascurato dalla bionda torinese e a questo punto Gemma spiega come sono andate davvero le cose.

Uomini e Donne, un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

La Galgani ha sempre avuto il sospetto che Nicola volesse solo usarla come un trampolino di lancio per la notorietà e la conferma di questa cosa l’ha avuta quando si è vista recapitare dei messaggi che, ne è convinta, siano stati scritti dalla mamma di Sirius. Questo perché, specifica: “Erano strutturati meglio“. Inoltre, l’allontanamento di Gemma è stato provocato da un lifting che ha deciso di fare a luglio e che l’ha tenuta lontano da Vivarelli.

Ad un certo punto Maria De Filippi fa entrare un nuovo corteggiatore per lei, un signore vicentino di 62 anni che lascia la Galgani molto sorpresa. Gemma infatti si aspettava di incontrare una persona totalmente diversa da quella che è entrata. Come riportato su “Il Vicolo delle News“, l’uomo sembra essere la copia esatta di Lorenzo Lamas, il bello e dannato “Renegade” che ha fatto sognare a occhi aperti milioni di fan in tutto il mondo.

Jeans, scarpe da ginnastica, capelli lunghi e mani piene di anell, così è entrato ed è stato accolto con molto entusiasmo da Gemma, tanto che Nicola dopo questo incontro, si è alzato ed è andato a parlare con la Galgani, mosso a quanto sembra da una inaspettata gelosia.