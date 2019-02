Uomini e Donne, anticipazioni: Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano

In queste ore è stata registrata la scelta di Luigi Mastroianni, uno dei tronisti di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come Lorenzo Riccardi e Teresa Langella, ha dovuto passare una settimana con le sue due corteggiatrici nel “Castello di Tor Crescenza“, con una festa organizzata da Valeria Marini.

La scelta di Luigi Mastroianni andrà in onda nella giornata di venerdì 1º marzo. Nella stessa puntata i telespettatori vedranno anche la scelta di Ivan Gonzalez, l’ex tentatore di “Temptation Island Vip“. Stando a quello che riporta “Il Vicolo delle News“, lo spagnolo avrebbe preferito Sonia Pattarino a Natalia Paragoni e lei ha risposto “sì”.

La scelta di Luigi Mastroianni

Sempre secondo il blog de “Il Vicolo delle News“, il siciliano ha scelto Irene Capuano, la quale ha risposto sì. Una decisione che, in base a quanto riportato dal sito, pare sia stata molto emozionante, tanto che anche gli invitati alla festa, compresa la sua famiglia, sembra abbiano trattenuto a stento le loro lacrime.

Questo riporta il blog di gossip: “Luigi Mastroianni ha concluso il suo percorso quasi annuale a Uomini e Donne culminandolo con la scelta di una fidanzata. La scelta è ricaduta sulla romana Irene Capuano. Si dice sia stata una scelta coinvolgente, forse proprio grazie alle emozioni che il tronista aveva e si riflettevano nei suoi occhi grazie anche alla presenza dei suoi più cari amici e familiari, soprattutto del fratello Salvo”.

Per il momento non si conosce la reazione di Valentina Galli, l’altra corteggiatrice di Luigi Mastroianni. La ragazza, in questi mesi, non ha mai nascosto di aver provato dei forti sentimenti per il siciliano. Tuttavia, per lei, potrebbe aprirsi la possibilità di partecipare come tronista alla prossima edizione di “Uomini e Donne“.