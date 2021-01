Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Davide Donadei

La scelta di Davide Donadei si è fatta attendere. Il tronista di “Uomini e Donne“, ormai da mesi protagonista del trono classico insieme alla sua collega di trono Sophie Codegoni, sembrava essere molto confuso e non riusciva a decidere con chi lasciare lo studio del dating show di Maria De Filippi. Finalmente il momento è arrivato e nella registrazione di oggi 27 gennaio, così come riportato da “Il Vicolo delle News“, sono scesi i petali rossi sullenote della canzone “Casa” di Giordana.

Davide non ha mai fatto trasparire del tutto le sue emozioni e ha sempre tenuto le due corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, col fiato sospeso fino alla fine. Ultimamente però la loro insofferenza era evidente e, forse anche per questo, Davide ha deciso di mettere fine al suo percorso da tronista e di uscire con la sua nuova fidanzata.

Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Davide Donadei tra Chiara e Beatrice

La scelta di Davide è stata Chiara Rabbi, la bellissima e dolcissima moretta che in tante occasioni ha dimostrato al ragazzo quanto tenesse a lui. Tanta delusione per Beatrice che aveva confessato al tronista di essersi innamorata di lui, ma purtroppo per lei i suoi sentimenti non sono stati ricambiati.

Un percorso durato mesi che ha visto momenti di tensione e di disperazione, reso ancora più difficile dall’assenza – quasi totale – di un contatto fisico e di baci che, soprattutto in un’età come la loro, sono molto importanti per testare quella chimica fondamentale per decidere di iniziare un percorso lontano dalle telecamere. Attendiamo, quindi, ansiosi che venga trasmessa la scelta su Canale 5.

L’unico trono al momento dopo l’abbandono del tronista Gianluca, rimane quello di Sophie. La ragazza dovrà scegliere tra Matteo e Giorgio, sembra comunque che anche lei sia vicina ad una decisione, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti con i suoi corteggiatori.