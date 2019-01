Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez si scaglia contro Paola Caruso: "Serpente velenoso!"

Secondo alcune indiscrezioni rese note dal sito Il Vicolo delle News nella puntata del trono classico registrata il 3 gennaio 2019 Ivan Gonzalez si sarebbe letteralmente scagliato contro Paola Caruso. Tutto perchè il tronista spagnolo ha dovuto difendersi dai dubbi espressi dalla sua corteggiatrice Natalia dopo la discussione avvenuta con lui in esterna.

Natalia infatti sembra non fidarsi per niente di Ivan soprattutto a causa del suo passato televisivo: come ben sappiamo infatti prima di approdare come tentatore a Temptation Island Vip, Ivan nel suo paese ha partecipato sia all’edizione spagnola di Uomini e Donne che all’Isola dei Famosi. E’ stato proprio durante quest’ultimo reality che il tronista ha conosciuto Paola Caruso con la quale, pare esserci stato un flirt.

La conoscenza però tra i due non è durata più di tanto e proprio per questo motivo la stessa showgirl ha spesse volte criticato il ragazzo soprattutto durante le trasmissioni di Barbara D’Urso. Ivan non ha potuto fare altro che smentire le voci e tutte le ingiurie che stanno circolando su di lui usando parole molto pesanti nei confronti della Bonas.

“Non la volevo neanche nominare quella persona là, quella serpenta velenosa. Non ci sono stati baci tra noi, al massimo le ho detto ciao il primo giorno sull’Isola, lei si è innamorata di me e ha inventato tutto il resto. Lei sa solo parlare male di tutti” ha infatti chiosato il tronista. Sembra infatti che Paola si sarebbe perdutamente innamorata di lui tanto da mettere in giro un mucchio di cattiverie sul suo conto.

Per il momento la stessa Caruso non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma non è detto che nei prossimi giorni non risponda direttamente a queste accuse molto pesanti. Adesso sicuramente sta pensando ad altri problemi e altri attacchi come quelli nei confronti del suo ex Francesco Caserta nonchè padre del bimbo che sta aspettando.