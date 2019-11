Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano e Riccardo Guarnieri concludono la loro conoscenza

Durante le registrazioni del 23 novembre di “Uomini e Donne“, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si lasciano definitivamente. Il tentativo del cavaliere per riconquistare la sua ex compagna sono stati inutili, e le differenze ad oggi sembrano insormontabili per essere risanate nel prossimo futuro.

Protagonista della puntata anche Armando Incarnato, che ha svelato alcuni dettagli hot. Infine si parla anche della conoscenza tra Anna e Samuel, dove quest’ultimo si dichiara deluso della dama poiché non sente che ci sia interesse da parte sua.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano si dicono addio

Come riportato da “Il Vicolo delle News“, dopo una breve parentesi su Gemma Galgani, in cui conferma che le cose con Jean Luis Ciano stanno andando bene, si passa alla coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Parte immediatamente la musica per far entrare la dama, ma lei non entra mai.

Successivamente si scopre che Ida sta piangendo e il motivo viene svelato da Maria De Filippi grazie a un video, dove vediamo l’ennesima litigata tra lei e Riccardo, ma nonostante questo i due si scambiano un bacio. Successivamente entra proprio il cavaliere nello studio che racconta di essere stato a Brescia ma le cose non sono andate bene.

Ida finalmente prende coraggio ed entra nello studio, prendendo immediatamente parola. Tra i tanti problemi ci sarebbero anche i rapporti intimi, poiché a quanto pare Riccardo si tira sempre indietro. La donna è amareggiata anche verso la famiglia di lui perché, durante un viaggio fatto a Taranto in estate, la mamma di Riccardo non avrebbe aperto la porta quando ha visto il figlio di lei.

La dama svela che in seguito a ciò è andata anche da uno psicologo, e dopo tanti attacchi e commenti ricevuti, entrambi confermano la fine della loro conoscenza.

Le confessioni di Armando

Al centro dello studio, come scritto da “Il Vicolo delle News“, si siede Armando, in cui dichiara di essere uscito più volte con Veronica ma le cose non vanno per il verso giusto. Ammette anche tutta la sua delusione per il comportamento di Valentina, poiché l’avrebbe vista baciarsi fuori dagli studi con un altro cavaliere.

Qui si viene a scoprire un dettaglio hot nella loro storia d’amore. Infatti i due, seppure sono usciti una volta, sono andati immediatamente al sodo. Ovviamente Valentina respinge ogni tipo di dichiarazione fatta da Armando, ma Tina prende la palla a balzo per ironizzare su questa storia. Dopo alcuni attacchi, i due decidono di ballare insieme.

La situazione tra Anna e Samuel

Anna e Samuel sono usciti tre volte insieme. Nei primi incontri le cose stavano andando bene, ma nella loro ultima uscita il cavaliere è rimasto deluso. Samuel non si aspettava di andare immediatamente a letto, ma comunque voleva scambiarsi almeno un bacio passionale con lei.

La Tedesco si giustifica in tutti i modi, ma immediatamente arrivano gli attacchi dell’opinionista Gianni Sperti ipotizzando che abbia già un fidanzato fuori dagli studi. Questa voce non esce per la prima volta dalla bocca del ballerino, poiché già durante la conoscenza con Nino venivano fatte le stesse accuse.