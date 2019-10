Uomini e Donne anticipazioni: Giulia dà il benservito a Alessandro, Giulio Raselli nella bufera

Le anticipazioni delle nuove puntate di “Uomini e Donne” – registrate il 24 ottobre 2019 – svelano che nuovi inaspettati colpi di scena accadranno tra i protagonisti del dating show, dove non mancheranno inaspettate segnalazioni che metteranno in difficoltà alcuni tronisti e non solo.

Sebbene Giulia non abbia portato in esterna Alessandro, chiede di poter ballare con lui, chiedendo il brano “Tones and I – dance monkey”, la stessa canzone che il ragazzo ha messo su una Instagram Stories dopo la scorsa puntata; ma qualcuno riferisce che che nello stesso frangente Alessandro abbia dedicato alla sua ex ragazza la medesima storia.

Piovono segnalazioni su tronisti e corteggiatori

Mentre Giulia chiede spiegazioni circa il fatto che Alessandro e la sua ex si seguano sui social, il corteggiatore si difende dicendo che è normale che sia così poiché hanno un figlio in comune. Le incomprensioni tra i due sembrano destinate ad aumentare poiché Giulia racconta delle nuove segnalazioni che ha ricevuto, riguardanti il fatto che Alessandro che tutte le settimane va in discoteca e fa il piacione. I dubbi di Giulia aumentano ancora ripensando anche alla dedica che lui le ha fatto, che parla di una scimmia; una cosa davvero molto poco romantica. Alessandro decide quindi di andar via.

Si prosegue con l’esterna con Daniele. Giulia dà il ben servito anche a lui, e subito dopo Maria annuncia che ci sono due segnalazioni che riguardano il ragazzo, che pare stia vedendo un’altra persona. Giulia non sembra perà molto convinta dal racconto fatto dalla testimone che è intervenuta telefonicamente.

Giulia chiede di poter vedere il cellulare di Daniele, e nelle chat si legge che un amico gli dice: “stasera c’è anche Valentina“; Daniele spiega che Valentina è la ragazza di un suo amico. Continua la ricerca di Valentina nel telefono di Daniele, ma non sembra che nulla di ciò che stato trovato confermi la segnalazione ricevuta dalla redazione.

Dopo l’esterna di Giulio e Giulia, dove i due si sono quasi baciati, è stato mostrato il video in cui il ragazzo, dopo la scorsa puntata, è andato da Giovanna, che gli ha dato il due di picche. I toni in studio si scaldano subito e Giulio finisce con il litigare anche con Tina, che dà della falsa ad Irene, mentre Gianni invece da’ ragione a Giovanna.

Giulio porta in esterna anche una new entry, Veronica, già conosciuta dal pubblico televisivo perché è stata la tentatrice di Temptation Island Vip. Giovanna è convinta che Giulio e Giulia si conoscessero già, ma i due negano. Maria annuncia quindi che Alessandro ha delle segnalazioni per su Giulio, quindi svela che il manager di Raselli sembra conoscere Veronica. Anche Alessandro ha portato in esterna Veronica, ma anche Syria e una certa Simona. Sembra che ci sia proprio un bel feeling con la tentarice, che si è molto aperta con il tronista.