Uomini e Donne anticipazioni, Giulia Cavaglia è la nuova tronista

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne stando alle registrazioni del programma che si sono tenute domenica 24 febbraio 2019 e che ha visto protagonista non solo la ragazza di Torino ma anche Lorenzo Riccardi e la sua fiamma Claudia Dionigi. I tre che solo venerdì 22 febbraio li avevamo potuti ammirare sia all’interno della villa che nel castello della scelta, si sono ritrovati per un confronto nel parterre di Maria De Filippi.

Lorenzo e Claudia, come ormai ben sappiamo, sono a tutti gli effetti una coppia e non hanno di certo mancato di presenziare in trasmissione anche per ringraziare la padrona di casa Queen Mary per l’opportunità concessa loro. Nello studio però era presente anche Giulia che, dopo la scelta di Lorenzo, si era espressa in maniera alquanto dura sia nei confronti del tronista che in quelli di Claudia.

I tre infatti hanno molto parlato e discusso in merito al comportamento di Lorenzo con entrambe le ragazze all’interno della villa ricevendo altresì parecchie critiche. Proprio per questo Giulia ha attaccato continuamente l’ex tronista fino a quando non c’è stato un vero e proprio colpo di scena nei suoi confronti.

La Redazione ha infatti proposto a Giulia Cavaglia di andare sul trono di Uomini e Donne e la ragazza ha accettato felicissima di questa opportunità. A rendere nota la notizia è stato il sito Wittytv.it conosciuta da tutti come la piattaforma ufficiale del programma dove si legge “Nella registrazione di oggi del Trono Classico è stato svelato il nome della nuova tronista di Uomini e Donne! Dopo un confronto in studio tra Giulia e la neo coppia Lorenzo e Claudia, è stato proposto a sorpresa alla mora torinese di sedersi sul trono, inizia così per lei una nuova avventura!”.

Non ci resta dunque che attendere di vedere nuovamente Giulia in questa sua nuova avventura con la speranza che possa trovare finalmente il ragazzo giusto con il quale uscire dalla trasmissione.