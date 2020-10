Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma lascia il programma dopo una forte lite con Tina Cipollari

Domenica 18 ottobre sono state registrate nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie al “Vicolo delle News” siamo in grado di anticiparvi cosa è accaduto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due donne, ormai ai ferri corti da tempo, hanno avuto una forte discussione che ha portato la dama di Torino a lasciare lo studio nella più totale disperazione.

Andiamo con ordine, la puntata inizia come al solito con lo sfogo di Gemma che non si risparmia né su Tina né su Biagio e continua a lamentarsi del comportamento del cavaliere nei suoi confronti, piangendo rivela si essere stata trattata male da lui. Quando si torna in studio Sabina racconta di una sorpresa che Biagio le avrebbe fatto quella mattina stessa, raggiungendola e accompagnandola alla registrazione.

Quando Gemma ascolta questo racconto, la sua delusione è totale e così decide di tornare al suo posto nel parterre femminile. Ma il peggio per lei deve ancora arrivare, infatti la situazione precipita quando si passa a parlare di Nicola e Federica. Il cavaliere si lamenta per il comportamento della donna nei suoi confronti: avrebbero dovuto cenare insieme la sera prima, ma un imprevisto di Nicola ha causato dei problemi, quando alla fine è riuscito a liberarsi, lei stava già cenando.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia lo studio in lacrime

Ed ecco che arriva il momento clou della trasmissione. Scende una ragazza per lui, Evelin che affermerà di essere una pescivendola, e da qui parte la bagarre tra Tina e Gemma. La Galgani, in maniera molto provocatoria, ribadisce ancora un volta che la Cipollari è esperta di “pesci”, scatenando l’ira dell’opinionista.

Nel momento del ballo, Tina si avvicina a Gemma e le rivolge parole molto forti, tanto che la dama torinese scappa via dallo studio e dietro le quinte avrà una crisi di pianto. Dopo poco, rientra in studio in lacrime e si rivolge a Maria De Filippi confessando di non riuscire più ad andare avanti in questa situazione per lei divenuta insopportabile. Dopodiché uscirà definitivamente e non rientrerà più. Vedremo se questo suo abbandono sarà definitivo.