Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma gelosa di Nicola e Armando al centro di nuove polemiche

Giovedì 3 settembre sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie a “Il vicolo delle news” possiamo anticiparvi cosa è successo nello studio di Canale 5. Come ormai abituati da tempo, anche nelle nuove puntate si inizierà con Gemma Galgani che catalizzerà su di sé l’attenzione per quasi un’ora e mezza.

La dama torinese ha continuato a frequentare “Mister Lamas“, e gli attacchi di Tina Cipollari non si sono fatti attendere, tanto che la Galgani ad un certo momento si è andata a sedere in mezzo al pubblico. La dama torinese, però, nonostante la nuova frequentazione non ha nascosto una certa gelosia nei confronti di Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne, la gelosia di Gemma per Nicola

Tutto è partito dal sospetto della Galgani circa un interesse di Nicola per Valentina Autiero. I due, durante la settimana avrebbero dovuto vedersi in esterna, ma così non è stato e lì sono iniziati gli scontri tra loro due, in cui si è inserita anche Gemma che si è beccata della “ridicola” proprio da Nicola.

Per lui in studio sono giunte delle ragazze che Vivarelli ha gentilmente congedato, facendo intendere che in buona sostanza lui è ancora legato alla Galgani. Anche per la Autiero è arrivato un ragazzo molto giovane: il 26enne ha colpito Valentina che, infatti, ha deciso di frequentarlo per conoscerlo meglio.

Altro momento di tensione è arrivato grazie ad Armando Incarnato che, decidendo di chiudere con la dama che stava frequentando, ha innescato un turbinio di polemiche capeggiato dalla Cipollari – sostenuta anche dal pubblico presente – sempre più convinta che il cavaliere non sia in trasmissione per cercare l’amore, visto e considerato l’epilogo sempre uguale delle sue conoscenze.

Passando al trono classico, Sophie si è incontrata con l’argentino Facundo e le cose tra loro sembrano essere andate bene, anche se all’inizio il ragazzo sembrava più propenso verso Jessica, ma l’esterna con Sophie ha cambiato le carte in tavola. Jessica si è vista con Davide e Simone e anche per lei le cose sono andate per il meglio. I tronisti Davide e Gianluca hanno incontrato la stessa ragazza, l’esterna però ha colpito solo il pugliese, mentre il romano non è stato folgorato.