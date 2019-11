Uomini e Donne, anticipazioni del 21 novembre: Giulio Raselli si becca una scarpa da una corteggiatrice

Come di consueto la seconda parte della settimana di “Uomini e Donne” è dedicata al Trono Classico, quindi nei prossimi giorni i telespettatori metteranno da parte le vicende di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, così come quelle di Ida Platano e Riccardo Guarnieri per concentrarsi su quelle di Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli.

Protagonista della puntata di giovedì 21 novembre del celebre dating show condotto da Maria De Filippi sarà ancora una volta l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ormai diventato tronista, Giulio Raselli, che se la vedrà con le reazioni inaspettate e clamorose delle sue corteggiatrici, stanche dei suoi comportamenti ambigui e poco chiari.

Giovanna tira una scarpa a Giulio

Maria farà vedere in studio le due esterne fatte dal tronista prima con Giulia e poi con Giovanna, cosa che lo metterà in seria difficoltà. Giulio metterà alla prova le due ragazze su quanta capacità hanno di comprenderlo e conoscerlo, quindi il tronista per far ciò deciderà di chiamare la mamma.

Nonostante Giulio ami moltissimo la madre, non ha un rapporto con lei di confidenza e complicità, tanto da non riuscire neanche ad abbracciare. Mentre il tronista spiega in esterna alle due ragazze queste dinamiche famigliari, Giovanna tenderà ad ascoltare, Giulia invece porterà i discorsi su se stessa, facendo così innervosire Raselli.

Solo in studio le due corteggiatrici apprenderanno di aver fatto la stessa esterna con Giulio nella casona. La reazione di Giovanna sorprende e crea non poco scompiglio, infatti la ragazza invasa di rabbia getta una scarpa addosso al tronista. Nei video si vede che entrambe le corteggiatrici passano molto tempo con Raselli, dormendo anche insieme.

Giulio si troverà in bilico tra le due corteggiatrici, prima si sbilancia con Giulia, poi con Giovanna. Dalle immagini viste in studio si noterà subito che Giulio e Giovanna hanno una grande complicità. Gli rvm mostrati scateneranno però la furia di Veronica Fedolfi, che a questo punto si domanda che senso abbia rimanere ancora in studio.

Ma non è finita qui, perché poi la ragazza passa ad accusare Giulia di comprare follower e pensare solo ad aumentare la sua popolarità sui social. Davanti a queste parole arriverà puntuale la replica di Raselli, che etichetterà la giovane come superficiale. Un affronto per Veronica, che quindi decide di andar via.