Uomini e Donne, anticipazioni 6 novembre: Nicola torna da Gemma, Roberta umiliata da Michele

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Nicola balla con Gemma, ma non certo per tornare sui suoi passi, piuttosto lo vedo un tentativo per far ingelosire Veronica. Se davvero voleva creare un po' di gelosia però, poteva impegnarsi di più, anche se in effetti Veronica ha sempre dimostrato un certo fastidio nei confronti della Galgani, ma non credo proprio che si tratti di gelosia.