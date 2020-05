Uomini e Donne, anticipazioni 4 maggio: i protagonisti in studio

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Non vedo l'ora di ritrovare il vecchio format, perché la nuova versione scelta da Maria De Filippi non solo non mi ha convinta, ma non mi è proprio piaciuta. Uno dei momenti più attesi della nuova puntata è sicuramente l'incontro tra Gemma e Sirius, il corteggiatore di 26 anni che ha scatenato un putiferio sul web.