Uomini e Donne, anticipazioni 3 novembre: Gemma disperata non trattiene le lacrime, il primo bacio di Sophie

A “Uomini e Donne” certe cose non cambiano mai e così anche nella puntata che andrà in onda oggi martedì 3 novembre, ritroviamo una Gemma Galgani disperata per la sua attuale situazione sentimentale. Grazie a “Il Vicolo delle News” siamo riusciti ad anticiparvi che la dama torinese arriverà ad abbandonare lo studio dopo un’accesa lite con Tina Cipollari, ma nella puntata di oggi il suo sconforto è causato dal comportamento di Biagio.

Gemma sembrava decisa a troncare ogni rapporto con lui, ma vista la reazione di oggi viene da pensare che per lei ci sia ancora qualcosa in sospeso. La Galgani aveva provato una grande delusione quando Biagio ha raccontato dei momenti trascorsi con le altre due dame che sta frequentando, Maria e Sabina. La sua reazione è stata di alzarsi e tornare a sedersi nel parterre femminile, ma oggi sarà di nuovo a centro studio e arriverà a piangere.

Gemma delusa dal racconto di Sabina

L’entrata di Sabina in studio, infatti, non porta belle notizie per Gemma. La dama racconterà di essersi vista con Biagio la mattina stessa, quando il cavaliere le ha fatto una sorpresa raggiungendola a casa e accompagnandola in trasmissione. Quindi sembra ancora una volta che il cavaliere abbia tutte le intenzioni di continuare altre conoscenze e Gemma non è ancora riuscita a conquistare l’esclusiva del suo cuore.

Si passa a parlare della tronista Sophie che avevamo lasciato sconsolata al termine della puntata di ieri quando ha confessato di non sentirsi coinvolta da nessun corteggiatore. La ragazza ha dichiarato di non sentire le farfalle nello stomaco e di non provare nessun entusiasmo al pensiero di incontrare i ragazzi che sono lì per lei.

Dopo lo sfogo deciderà di vedersi con Nino e i due faranno un’esterna direttamente nello studio del programma, tra cuscini e palloncini. Tra i due scatta un bacio non passionale ed entrambi spiegheranno che è stato un bacio di circostanza, nulla di più. Sophie ribadisce le sue perplessità e Gianni Sperti fa notare come nessuno dei ragazzi abbia preso la decisione di andarsene via dopo le parole della tronista. E da qui nascono mille sospetti sul loro reale interesse.