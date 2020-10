Uomini e Donne, anticipazioni 27 ottobre: furiosa lite tra Valentina e Aurora. Una segnalazione crea scompiglio

La puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 27 ottobre 2020, come sempre su Canale 5 dalle 14.45, sarà piena di colpi di scena e accesi scontri. Al centro dell’attenzione troveremo Valentina Autiero che non le manderà a dire ad Aurora Tropea, inoltre arriverà anche una segnalazione su un corteggiatore, ma andiamo con ordine.

Si parte con il tronista Gianluca De Matteis che ha avuto un confronto in camerino abbastanza complicato con la corteggiatrice Gabriella. Alla fine i due hanno trovato un punto di accordo e si sono scambiati un bacio a stampo, tornati in studio però il tronista decide di accettare la corte di due ragazze arrivate in puntata per lui.

Si passa a Sophie che è uscita con Nino in una serata a base di sushi. I due si sono trovati molto bene, hanno scherzato e parlato molto. Una volta tornati in studio, però, la tronista decide di puntualizzare un aspetto dei suoi corteggiatori che la disturba non poco. La ragazza, infatti, non sopporta il fatto che escano insieme divertendosi come dei buoni e vecchi amici.

Uomini e Donne, la segnalazione e la furia di Valentina Autiero

A questo punto sarà proprio Nino a fare una segnalazione su un altro corteggiatore, rivelando che il ragazzo in questione si vede con un’altra ragazza fuori dagli studi e con lei avrebbe anche trascorso una vacanza circa un mese fa. In studio scoppia il caos, dopo che il corteggiatore in questione nega categoricamente l’accaduto.

Ma il vero momento di tensione arriva grazie a Valentina Autiero e Aurora Tropea. Il tutto nasce a causa di alcune foto postate dalla Autiero durante un week-end insieme a Germano. E’ Aurora a segnalare questo particolare e Valentina ammette che lo ha fatto perché si sente in qualche modo la sua fidanzata. Questa affermazione crea fermento in studio e la dama di Anzio ammette di averlo fatto perché felice di questa frequentazione, ma subito dopo scoppia in lacrime e abbandona lo studio, e dietro a lei subito esce anche la Tropea.

Gianni Sperti non perde occasione di attaccare Aurora, mentre Armando Incarnato fa notare che queste dichiarazioni Valentina avrebbe dovuto farle di sua spontanea volontà e si porta a casa il consenso del pubblico. Vedremo oggi altri particolari per comprendere meglio la situazione.