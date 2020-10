Uomini e Donne, anticipazioni 26 ottobre: Roberta delusa da Michele, Beatrice furiosa con Davide

La decisione di Maria De Filippi di unire i due troni – quello classico e quello over – a “Uomini e Donne” sembra darle ragione in fatto di ascolti. Le dinamiche che si sono create tra cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori hanno coinvolto il pubblico e fatto sì che il trono dei giovani tornasse ad interessare, vista e considerata la perdita di consensi nelle ultime stagioni.

Nella puntata di oggi, 26 ottobre 2020, si parlerà di Roberta Di Padua e Michele Dentice. Quest’ultimo ha deciso di continuare la conoscenza con la dama di Cassino e di troncare con Carlotta Savorelli. Oggi vedremo come si sono messe le cose tra loro dopo l’uscita che i due hanno fatto, ma sembra che stiano per arrivare nuvoloni carichi di problemi.

Uomini e Donne over, Michele conosce una nuova dama

Dopo il racconto della loro esterna, sembra che le cose stiano andando nel migliore dei modi. Ma ecco che il vento sta per cambiare e Maria De Filippi annuncia che dietro alle quinte è arrivata una dama per corteggiare Michele. Il cavaliere non esita un secondo e la fa entrare, non solo: dopo aver visto quando la donna fosse carina, decide anche di tenerla.

E’ facile immaginare quanto questo abbia dato fastidio a Roberta che, non nasconde il suo disappunto, ma decide comunque di continuare la conoscenza con Michele e di vedere come andranno le cose, cercando di non pensare alla nuova nemica da sconfiggere.

Uomini e Donne, Davide non porta in esterna Beatrice

Si passa poi al trono classico, parlando di Davide Donadei e della sua corteggiatrice Beatrice Buonocore. Il tronista avrebbe dovuto uscire con lei in occasione del compleanno della ragazza. Le cose, però, non vanno esattamente così e lui decide di portare in esterna Chiara spiegando che gli avrebbe inviato dei messaggi nei quali si sentiva che la corteggiatrice non stava bene.

Beatrice è molto delusa da questo, visto che si sarebbe aspettata almeno una sorpresa da lui – cose che ribadisce anche la tronista Sophie – ma l’unica cosa che ha ricevuto è stata la chiamata della redazione che l’avvertiva della decisione di Davide. Il tronista capisce la delusione di Beatrice, ma non poteva ignorare lo stato d’animo di Chiara. Anche quest’ultima poi le chiederà scusa.