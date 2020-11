Uomini e Donne, anticipazioni 23 novembre: Gemma e Maurizio si lamentano di Tina, Armando sconvolto da Brunilde

Il primo appuntamento settimanale con “Uomini e Donne” partirà con un filmato di Gemma Galgani e Maurizio nel dopo puntata della scorsa registrazione. Grazie a “Il Vicolo delle News” arrivano le anticipazioni di oggi 23 novembre e nel video mandato in onda si vedranno Gemma e Maurizio commentare il comportamento di Tina Cipollari.

Mentre Gemma si lamenta per i continui attacchi della bionda opinionista con Maurizio, si avvicina a loro anche Biagio, senza un vero motivo. Alla fine la Galgani, forse indispettita da questo comportamento, decide di non uscire con nessuno dei due. Maurizio, invece, è uscito con Valentina e dichiara di aver trascorso con lei una bella serata.

Uomini e Donne, Armando rimane scioccato da Brunilde

Arriva il momento di Armando che si è visto con Brunilde. Il cavaliere napoletano, però, mette le mani avanti e si dice sconcercato dai modi bruschi e dagli umori altalenanti della dama. Per questo non è convinto di continuare la loro conoscenza, anche se si dichiara convinto che Brunilde per lui nutra un forte interesse, anche se si vede con altri due cavalieri.

Interviene allora Leando che smentisce le parole di Armando, raccontando di essere uscito con Brunilde. Si sono visti a casa del cavaliere a cena sul terrazzo e dopo sono arrivati a sdraiarsi sul letto scambiandosi abbracci. Arriva per Armando Marianna, una giovane ragazza molto attraente che rivela il suo interesse sia per il cavaliere che per il tronista Gianluca. Entrambi decidono di farla rimanere.

Una situazione che si ripete, dopo che tempo indietro anche la corteggiatrice Lucrezia aveva dichiarato il suo interesse sia per Armando che per Gianluca. Dopo aver chiuso con il tronista, era rimasta in studio per Armando, ma anche con lui le cose sono terminate in breve tempo. Secondo le anticipazioni sembra che Lucrezia sia pronta a tornare in studio per continuare la frequentazione con Incarnato.