Uomini e Donne, anticipazioni 22 novembre: Alessandro contro Daniele, Giulia fa una clamorosa eliminazione

Nuovo appuntamento con il Trono Classico venerdì 22 novembre 2019 alle 14,45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset, dove – stando alle anticipazioni circolate in rete così come da Witty Tv – si passerà a parlare delle vicende di Giulia Quattrociocche, che è sempre più divisa tra Alessandro e Daniele.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne si vedrà quindi la reazione che Daniele ha avuto nella puntata precedente. La Quattrociocche gli è infatti andata dietro ma senza grandi risultati, perché il corteggiatore non ha voluto indietreggiare dalle sue posizioni. Daniele avrà delle parole sprezzanti anche per Alessandro, considerandolo un pupazzo, dichiarando altresì di non comprendere come Giulia possa interessarsi ad un uomo del genere-

Giulia cederà al pianto, cercando allo stesso tempo di trattenere Daniele in tutti i modi, ma tutti i duoi sforzi sono vani. La giovane però non si è data per persa, così ha fatto chiamare Daniele, facendogli sapere che se non si presenterà in casetta, non gliene importa nulla. Daniele incontrerà quindi Giulia, per confrontarsi.

Le cose però sembra saranno destinate a degenerare sin da subito. Anche con Alessandro ci saranno dei problemi, perché il corteggiatore si lamenterà del fatto di non essere stato portato in esterna. Giulia ammetterà di non sentirsi ancora pronta per questo. Giulia avrà bisogno di schiarirsi le idee, ma non riesce a rifiutare un invito inaspettato.

Dopo l’incontro con Sonny, Giulia eliminerà il ragazzo. In studio tornerà il caos a causa di alcune accuse di Alessandro nei coonfronti di Daniele, reo, secondo il corteggiatore, di fare delle serate. A questo punto si mette in mezzo nella discussione anche Giulia dicendo a Alessandro che anche lui per Halloween aveva fatto una serata, ma il corteggiatore replica seccamente rigettando al mittente tutte le accuse. Insomma durante il secondo appuntamento settimanale del Trono Classico si delinea già quale potrebbe essere la scelta di Giulia.