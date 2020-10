Uomini e Donne, anticipazioni 21 ottobre: il bacio di Gemma è scandaloso. La delusione di Carlotta

La puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 21 ottobre, inizierà con il solito sfogo di Gemma Galgani dietro alle quinte, tanto amato dall’opinionista Tina Cipollari che sicuramente avrà molte osservazioni da fare a riguardo. Quando entra in studio la dama di Torino è tutta raggiante e si siede baldanzosa a centro studio.

Inevitabile chiedersi il perché di tutta quell’euforia e ben presto è lei stessa a spiegarne il motivo. Gemma, infatti, racconta di essersi vista con Biagio e di aver continuato la conoscenza con lui, ma c’è dell’altro. I due, durante il loro incontro, si sono baciati e proprio quel bacio per la Galgani è stato molto particolare.

U&D, il bacio di Gemma e la delusione di Carlotta

La dama infatti, pur essendo molto felice per ciò che è avvenuto tra loro, precisa che quel bacio è stato troppo passionale. Così come riportato sul sito de “Il Vicolo delle News” nelle anticipazioni delle registrazioni del 3 ottobre, questo bacio viene definito addirittura “po*no“. Biagio comunque, pur ammettendo di avere una forte attrazione fisica per Gemma, non le da l’esclusiva e continua a frequentare sia Sabina che Maria.

Proprio quest’ultima chiede la parola e fa crollare i sogni d’amore di Gemma rivelando che il cavaliere in questione avrebbe dovuto uscire con lei la sera dell’incontro con la Galgani, ma era saltato tutto per via di un impegno della donna. La Galgani rimarrà di nuovo delusa e la mazzata finale arriverà quando Biagio deciderà di uscire con Sabina.

Infine, per Carlotta Vivarelli è in agguato una forte delusione. Dopo la tormentata conoscenza con Michele e la decisione di continuare comunque a vederlo nonostante l’uomo abbia dichiarato il suo grande interesse per Roberta di Padua, per Carlotta è il momento della resa dei conti. Purtroppo per lei le cose non si mettono bene e Michele le comunicherà la sua intenzione di proseguire la conoscenza solo con la Di Padua.