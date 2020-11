Uomini e Donne, anticipazioni 20 novembre: duro scontro tra Armando e Riccardo, un gesto importante per Davide

Arrivano le anticipazioni – grazie a “Il Vicolo delle News” – della puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 20 novembre. L’ultimo appuntamento della settimana del dating show di Maria De Filippi vedrà Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri avere un duro scontro. Il ritorno di Riccardo nel programma ha sorpreso un po’ tutti, ma sembra proprio che il cavaliere abbia archiviato definitivamente la sua storia con Ida e sia pronto per nuovi conoscenze.

Il destino di Armando e Riccardo sembra ancora una volta incrociarsi, ricordiamo infatti che durante l’ultima crisi con la Platano, Incarnato si era avvicinato molto alla dama anche se alla fine Ida era tornata sui suoi passi e aveva deciso di riprovarci con Guarnieri. Ora, entrambi sono usciti con Giulia, la dama arrivata in trasmissione per corteggiare Michele Dentice ma proprio nella puntata di ieri ha deciso di troncare con lui.

Uomini e Donne, Armando e Riccardo si contendono Giulia

Giulia sarà proprio la causa di questo scontro acceso che riporterà a galla vecchi rancori, nonostante ciò entrambi decideranno di continuare la conoscenza con lei e saranno, quindi, di nuovo in competizione. Staremo a vedere questa volt chi la spunterà e chi riuscirà a conquistare il cuore della bella Giulia.

Si parlerà anche del tronista Davide che riceverà un gesto davvero importante dalla sua corteggiatrice Chiara. I due fanno un’esterna in cui sembra esserci molta complicità tra loro, la ragazza poi deciderà di presentare suo padre al tronista tramite una videochiamata. Tornati in studio, Davide si dimostrerà molto irritato dal fatto che Beatrice abbia rivelato di non averlo pensato in settimana.

Lei cerca di spiegare che non intendeva propri quello, ma il fatto che Davide si sta avvicinando così tanto a Chiara non le permette di aprirsi come vorrebbe, per proteggersi da future delusioni. Il tronista, ancora molto infastidito, arriva anche ad accusarla di fare la “fenomena” su Instagram e lei, dopo la loro esterna, si sfoga piangendo e ammettendo che invece a Davide pensa e anche molto. Lui però decide di ballare con Chiara.